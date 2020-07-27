«Ситуация была взрывоопасной»: почему в США произошёл всплеск расового насилия после Первой мировой войны

27 июля 1919 года в Чикаго начались расовые столкновения, ознаменовавшие пик так называемого Красного лета в США. Тогда беспорядки охватили десятки населённых пунктов и унесли жизни сотен людей. По словам историков, в начале ХХ века всплеск насилия в Соединённых Штатах был спровоцирован целым комплексом причин: от расовой сегрегации и судов Линча до сложного социально-экономического положения белого населения США. Эксперты отмечают, что неравенство до сих пор служит источником напряжения в американском обществе.

27 июля 1919 года в Чикаго начались крупные беспорядки, которые привели к гибели десятков и ранению сотен людей. По оценкам историков, они стали пиковым моментом в серии столкновений на расовой почве, известных как «Красное лето».

Рабство и сегрегация

По мнению историков, корни расовых проблем на территории США уходят в XVII век. В 1619 году в британские колонии в Северной Америке были впервые доставлены темнокожие невольники с захваченного англичанами португальского судна.

С 1641 года в североамериканских колониях Великобритании стали приниматься нормативные акты, регламентирующие рабовладение. Вскоре доля темнокожих рабов в населении некоторых регионов Северной Америки достигла примерно 40%. В северных колониях невольников чаще использовали как домашнюю прислугу, а в южных — как сельскохозяйственных рабочих.

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Даже после объявления независимости США положение рабов поначалу не менялось. Только в 1807 году власти Соединённых Штатов запретили покупать невольников в Африке. Однако ранее привезённые в Северную Америку рабы и их потомки свободу не получили.

К 1860 году в США проживали около 4 млн темнокожих невольников. Их жестоко эксплуатировали, заставляя работать на плантациях и предприятиях, продавали в публичные дома.

В конце XVIII века в отдельных северных штатах началась постепенная отмена рабства, однако на аграрном юге об этом не хотели даже слышать. Вопрос сохранения или ликвидации рабства приобрёл идеологическую окраску на фоне социально-экономического и политического противостояния Севера и Юга Соединённых Штатов. В 1861 году эти противоречия вылились в Гражданскую войну, завершившуюся поражением южан. В 1865 году рабство было официально отменено на всей территории США.

«После Гражданской войны началась сложная борьба между проигравшими южанами и победившими северянами. Южане стали проводить программу восстановления юга. При этом был запущен вялотекущий процесс социального реваншизма. Его вершиной стало принятие ряда законов, узаконивших расовую сегрегацию», — рассказал в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Ёмкости с водой для цветных (слева) и белых (справа) в Оклахоме, США

© Library of Congress

Афроамериканцы, в частности, были лишены возможности посещать целый ряд общественных учреждений, предназначенных для белых.

«Афроамериканские общины стали замкнутыми, а районы их проживания обеднели ещё больше, поскольку не получали никаких инвестиций», — рассказал Васильев.

Некоторые афроамериканцы, оставшиеся без средств к существованию, были озлоблены на своих бывших хозяев. Участились нападения на экс-рабовладельцев. Ветераны-южане, в свою очередь, создали организацию, известную как ку-клукс-клан, которая жестоко преследовала темнокожих, а также тех, кто защищал их права. По некоторым данным, во второй половине XIX века она насчитывала в своём составе до 2 млн человек. Её адепты совершали налёты на своих политических противников и устраивали расправы, известные как суды Линча. Жертвами ку-клукс-клана в 1860—1870-е годы стали около 130 тыс. человек.

Члены ку-клукс-клана проводят церемонию в Атланте, США

AFP

В 1870-е годы ку-клукс-клан официально был запрещён и ушёл в подполье, однако в 1915 году организация возобновила открытую деятельность. В её ряды вступили около 6 млн человек. Линчевания в США продолжились.

«Красное лето»

«В начале ХХ века серьёзные изменения в американском обществе вызвала Первая мировая война. Несколько сотен тысяч афроамериканцев были призваны в армию. И, хотя американское командование старалось по возможности использовать их как вспомогательный персонал, многие из них воевали с оружием в руках и даже получали за храбрость высшие награды от европейских союзников США», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Кроме того, по его словам, война вызвала крупные миграции внутри США. Так как белых призывали в армию в первую очередь, темнокожее население аграрного юга начало массово перемещаться на промышленно развитый север и занимать вакансии, освободившиеся на заводах, получая при этом меньшую зарплату. Так, численность афроамериканцев в Филадельфии в 1910—1920-х годах увеличилась в 5—6 раз, в Чикаго — на 148%.

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«После завершения войны связанное с ВПК производство в США упало. Это привело к сокращению количества рабочих мест. Возвращающимся с фронта белым стало сложно конкурировать с переехавшими с юга афроамериканцами, готовыми работать за меньшую зарплату. Ситуация была взрывоопасной. С одной стороны, темнокожие ветераны в форме и с орденами на груди требовали уважения, не признавая унизительные сегрегационные требования, с другой — многие из белых ветеранов столкнулись с безработицей и обвинили во всём темнокожих», — рассказал Кошкин.

Беспорядки на расовой почве начались в США ещё в 1917 году. Светлокожие рабочие выходили на забастовки, требуя прекратить наём афроамериканцев, участились суды Линча. В 1918 году президент США Вудро Вильсон обратился к населению Соединённых Штатов с призывом отказаться от практики линчевания. Однако его заявления, по мнению экспертов, носили сугубо политический характер и не привели ни к каким практическим последствиям. Если в 1918 году в США ку-клукс-клан совершил 64 линчевания, то в 1919 году — уже 83.

«Атмосфера в США накалялась ещё больше из-за того, что политическая элита США на фоне Октябрьской революции 1917 года в России занервничала и занялась нагнетанием антикоммунистических настроений. Многие американские политики считали темнокожих потенциальными проводниками левых идей и в связи с этим провоцировали разжигание ненависти к афроамериканцам», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Избиение афроамериканца камнями во время беспорядков в Чикаго, 1919 год

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© Chicago History Museum

По его словам, резкий рост расового насилия начался в США в апреле — июне 1919 года. Темнокожие ветераны резко отвечали на нападки в свой адрес, и это только распаляло расистов. Волна беспорядков прокатилась по Джорджии, Южной Каролине, Техасу, Аризоне и Индиане. В июле масштабные беспорядки охватили Вашингтон и Норфолк, погибли десятки людей. Чтобы навести порядок, властям пришлось мобилизовать Национальную гвардию.

«Джинна выпустили из бутылки. Насилие, затушенное в одном месте, сразу же возникало в другом», — говорит Кошкин.

27 июля 1919 года группа молодых афроамериканцев, купаясь, заплыла на отведённый для белых пляж в Чикаго. В них начали кидать камни. После сильного удара по голове один из юношей утонул. Это вызвало возмущение у находящихся поблизости темнокожих. Однако полиция, вместо того чтобы призвать к ответу инициаторов стычки, начала арестовывать афроамериканцев.

Андрей Кошкин напомнил, что именно инцидент на пляже спровоцировал в Чикаго столкновения, ставшие пиковым моментом расовых беспорядков 1919 года. По его словам, улицы города напоминали зону боевых действий. В уличных боях за 13 дней погибли 38 человек (23 темнокожих и 15 белых), получили ранения свыше 500. Более тысячи темнокожих семей остались без крыши над головой.

Как отмечают эксперты, в августе расовые беспорядки охватили Теннесси, в сентябре — Небраску и Арканзас. По различным оценкам, в 1919 году в США произошло от 25 до 40 случаев массовых беспорядков на расовой почве. Точное количество их жертв неизвестно, однако речь идёт как минимум о сотнях погибших, отмечает Кошкин. Тысячи людей получили ранения. Чтобы вернуть ситуацию в правовое русло, властям пришлось задействовать армию. Стоит также отметить, что суды и правоохранительные органы в ходе разбирательств чаще всего становились на сторону белых. Так как пик насилия пришёлся на июль — август 1919 года, беспорядки получили неофициальное название «Красное лето».

«Суды Линча и другие проявления расового насилия — это показатель «прогрессивности» в Соединённых Штатах начала ХХ века. Расовые проблемы и сегрегация стали основой для укрепления социально-экономического неравенства в США», — отметил в интервью RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Военнослужащие Национальной гвардии США во время беспорядков расспрашивают афроамериканца в Чикаго, 1919 год

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© Chicago History Museum

Эксперт также провёл параллель между событиями 1919-го и текущими протестами. Однако, по его словам, если в начале ХХ века на первом плане стояли политические вопросы, сегрегация, расизм, то сегодня основной проблемой стало уже порождённое ими социально-экономическое неравенство.

«Политическим элитам легче списать всё на расизм и снести пару памятников, чем проводить всеобъемлющие реформы», — заявил эксперт.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, хотя за сто лет ситуация в американском обществе всё-таки изменилась в лучшую сторону, многие демократические достижения остаются сугубо декларативными.

«Сейчас уже не требуют, чтобы афроамериканцы сидели на отдельных скамейках. Некоторые темнокожие граждане США — рэперы, актёры, телезвёзды — заняли определённые ниши в обществе, но в процентном отношении их всё же ничтожно мало. Небогатое темнокожее население до сих пор воспринимается как второсортное. Неравенство как источник напряжения никуда не делось», — подытожил Сергей Судаков.