Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление.

В документе, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий её конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что среди штурмовавших здание конгресса США 6 января членов ультраправого движения Proud Boys оказался осведомитель ФБР.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.