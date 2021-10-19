Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия

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Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.
Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление.

В документе, направленном в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся сама комиссия, возглавляющий её конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что среди штурмовавших здание конгресса США 6 января членов ультраправого движения Proud Boys оказался осведомитель ФБР.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

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