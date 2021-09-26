СМИ: среди участников штурма Капитолия был осведомитель ФБР

Среди штурмовавших здание конгресса США 6 января членов ультраправого движения Proud Boys оказался осведомитель ФБР.

Об этом пишет The Hill.

Мужчина, имя которого не разглашается, встретился с радикалами у Монумента Вашингтона в день штурма и проследовал с ними до здания, наблюдая за происходящим. Позже он передал всю информацию куратору.

Во время беспорядков информатор проник в здание конгресса, ничего не трогая, и через некоторое время покинул Капитолий через окно после того, как полиция сообщила ему о том, что кто-то был застрелен.

«Миссия агентства (ФБР. — RT) заключается в том, чтобы защищать американцев и соблюдать Конституцию Соединённых Штатов, и сбор разведывательных данных имеет важное значение для этих целей», — заявил представитель ФБР в комментарии The Hill.

Акция протеста сторонников на тот момент действующего президента США Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 6 января. Впоследствии мероприятие переросло в массовые беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

В июле одного из предполагаемых участников штурма Капитолия удалось вычислить благодаря приложению для знакомств Bumble.