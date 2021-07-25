В США поймали предполагаемого участника штурма Капитолия благодаря дейтинг-приложению

Предполагаемого участника штурма Капитолия в Вашингтоне удалось вычислить благодаря приложению для знакомств Bumble.

Об этом сообщает The Hill.

Техасец Эндрю Тааке начал общаться в приложении Bumble с девушкой, с которой в ходе беседы поделился селфи со штурма Капитолия 6 января. Он также рассказал, что правоохранители применяли к нему силу и распыляли в лицо содержимое перцовых баллончиков. Девушка передала эти сведения в ФБР.

По информации Минюста США, данные с камер видеонаблюдения свидетельствуют об обратном — на записях зафиксировано участие американца в нападениях на сотрудников полиции.

Тааке предъявлен ряд обвинений в связи с предполагаемым участием в штурме Капитолия и нападением на правоохранителей.

На прошлой неделе в США арестовали другого участника штурма Капитолия, известного публике благодаря его появлению в костюме гладиатора. По состоянию на 10 июня число задержанных при штурме Капитолия достигло почти 500 человек.

Акция протеста сторонников на тот момент действующего президента США Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 6 января. Впоследствии мероприятие переросло в массовые беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.