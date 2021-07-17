В США арестовали «гладиатора», участвовавшего в штурме Капитолия

Короткая ссылка
В США арестовали участника штурма Капитолия, известного публике благодаря костюму гладиатора.
В США арестовали «гладиатора», участвовавшего в штурме Капитолия
  • Reuters
  • © Leah Millis

Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на источники во властях.

Арестованный 48-летний Натан Энтрекин снял свои передвижения по территории Капитолия в костюме гладиатора на мобильный телефон — он записывал ролик для матери. На видео он отметил, что изображает капитана Морония из Книги Мормона, который защищал свой народ от намеревавшихся свергнуть демократию и привести своего короля к власти.

По состоянию на 10 июня, число задержанных при штурме Капитолия почти достигло 500 человек.

В Вашингтоне 6 января прошла акция протеста сторонников на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить