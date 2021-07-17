В США арестовали «гладиатора», участвовавшего в штурме Капитолия

В США арестовали участника штурма Капитолия, известного публике благодаря костюму гладиатора.

Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на источники во властях.

Арестованный 48-летний Натан Энтрекин снял свои передвижения по территории Капитолия в костюме гладиатора на мобильный телефон — он записывал ролик для матери. На видео он отметил, что изображает капитана Морония из Книги Мормона, который защищал свой народ от намеревавшихся свергнуть демократию и привести своего короля к власти.

По состоянию на 10 июня, число задержанных при штурме Капитолия почти достигло 500 человек.

В Вашингтоне 6 января прошла акция протеста сторонников на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.