«Единый» альянс: почему в Пентагоне заговорили о «новой главе» в трансатлантических отношениях

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО открывает «новую главу» в трансатлантических связях, поскольку члены объединения, по его словам, сталкиваются с усложняющейся обстановкой в сфере безопасности. Как заявили в Пентагоне, одно из приоритетных направлений работы НАТО — сдерживание России, также «вызывает озабоченность» Китай. При этом Остин заявил о «единстве» НАТО и «ощущении общей цели». По мнению экспертов, такие слова американского министра демонстрируют лицемерие, учитывая действия США, которые, не посоветовавшись с европейскими союзниками, вывели войска из Афганистана и сформировали новый оборонный альянс AUKUS.

Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции заявил, что НАТО открывает «новую главу трансатлантических отношений», поскольку члены объединения, по его словам, сталкиваются с усложняющейся обстановкой в сфере безопасности.

«Для этого мы (министры обороны стран НАТО. — RT) обсудили ряд ключевых вопросов, включая развитие и поддержание надёжного потенциала сдерживания и обороны», — сообщил он.

Как пояснила пресс-служба военного ведомства США, сдерживание России — одно из приоритетных направлений работы НАТО. В связи с этим министры обороны государств — участников блока «утвердили ряд инициатив по повышению готовности и доступности сил и средств». В ведомстве также отметили, что Китай «всё же вызывает у стран альянса озабоченность», хотя он и не вошёл в число главных вопросов ни одной из частей министерского совещания блока.

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Кроме того, глава Пентагона заявил, что НАТО остаётся важнейшей площадкой для консультаций, принятия решений и согласования мер, «касающихся трансатлантической безопасности и вопросов обороны».

«Сила НАТО не только в военной мощи, она в единстве и ощущении общей цели», — отметил глава Пентагона.

При этом, комментируя вывод войск из Афганистана, Остин заявил, что члены НАТО ушли из республики «единым альянсом».

«По мере продвижения вперёд мы полны решимости учитывать некоторые усвоенные уроки в проведении текущих и будущих операций НАТО, чтобы добиться наиболее эффективной реализации наших коллективных преимуществ», — добавил он.

Вместе с тем на вопрос журналиста, готов ли Пентагон поддержать инициативы европейских стран, направленные на развитие автономности Европы в обеспечении вопросов безопасности, Остин ответил, что предоставит ЕС шанс «прописать или обозначить круг возможностей, в которых он (Евросоюз. — RT), по его мнению, нуждается».

Флаги НАТО

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© Pascal Rossignol

«Мы хотим видеть инициативы, которые дополняли бы работу НАТО. Поэтому мы надеемся, что эти две организации (ЕС и Североатлантический альянс. — RT) будут сотрудничать для укрепления безопасности в регионе и сохранения прочности трансатлантических связей», — подчеркнул он.

«Постановочные встречи»

Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, заявления Остина о «единстве» и «общей цели» НАТО, а также о «новой главе трансатлантических отношений» — демонстрация высшей степени лицемерия после того, как США, не посоветовавшись с союзниками, в том числе европейскими, вывели войска из Афганистана.

«Эти слова главы Пентагона носят скорее ритуальный характер. Таким образом Вашингтон хочет продемонстрировать, что НАТО действительно рассматривается им как необходимый инструмент, который целесообразно сохранять», — отметил эксперт.

«Однако на самом деле все эти встречи на уровне альянса являются почти постановочными, поскольку решения блока принимаются только Пентагоном. Это как раз и продемонстрировала история вокруг вывода американских войск из Афганистана», — констатировал Ермаков в беседе с RT.

Напомним, что отношения между ЕС и США обострились после того, как Белый дом начал выводить своих военных с афганской территории без каких-либо консультаций со странами Европы.

Как написал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной 1 сентября в The New York Times, несмотря на военную поддержку со стороны ЕС и реализацию союзом программы экономической помощи (что в общей сложности обошлось ЕС в $20,3 млрд), «в конце концов время, срок и характер вывода (войск. — RT) определяли в Вашингтоне».

«Мы, европейцы, обнаружили, что зависим от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем», — написал Боррель, подчеркнув, что это должно послужить тревожным сигналом «для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс».

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По словам Ермакова, после того как в ЕС выразили неудовольствие происходящим в Афганистане, руководство США лишь немного поменяло тональность своих заявлений.



«Если до этого Соединённые Штаты просто поставили европейцев перед фактом о выводе американского контингента, то теперь главе Пентагона поручили важную миссию — делать вид, будто бы с партнёрами в Европе Вашингтон считается», — сказал аналитик.

Не сплотила НАТО и история вокруг оборонного союза AUKUS, когда Вашингтон не счёл нужным провести переговоры с Парижем о предстоящем отказе Австралии от многомиллиардного контракта с Францией на строительство подводных лодок, поскольку Вашингтон, Канберра и Лондон создают новый альянс и теперь США будут поставлять Австралии технологии для строительства субмарин, сказал Ермаков.

Напомним, что 15 сентября Соединённые Штаты, Австралия и Великобритания сообщили о заключении между ними оборонного партнёрства AUKUS. В рамках этого сотрудничества Вашингтон обязался передать Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также американские крылатые ракеты. В связи с этим австралийская сторона приняла решение расторгнуть контракт на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack. Париж расценил этот шаг как предательство со стороны англосаксонских партнёров, назвав его «ударом в спину».

О наличии вопросов относительно прочности связей между Европой и Северной Америкой упомянул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом в начале октября. В этом контексте он как раз напомнил о сделке AUKUS и уходе натовских сил из Афганистана. По словам генсека, членам альянса необходимо серьёзно относиться к таким разногласиям.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, обе эти ситуации — вывод американских войск из Афганистана и история с новым оборонным альянсом — показывают, что «единство» НАТО и якобы ощущение общей цели, о которых заявил Остин, — пустые слова.

«В блоке существует жёсткая иерархия. И в ней Франция, как и другие страны Европы, желающие добиться некоторой политической субъектности, далеко не на первом месте. Главенствующую роль играют США со своими личными интересами, а также те их союзники, которым Вашингтон дал соответствующие инструкции», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Кроме того, по словам экспертов, слова Остина о «единстве» НАТО наверняка показались странными тем европейским чиновникам и главам стран ЕС, которые после событий в Афганистане и вокруг AUKUS стали ещё более активно выступать за создание собственной оборонной системы Европы.

Стоит отметить, что такого рода инициативы поддержали, в частности, депутаты Европарламента, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Как отметил Ермаков, на этом фоне Пентагон вместе с руководством НАТО развернул широкую пропаганду, стремясь «вразумить» своих европейских союзников.

«Из всех утюгов им говорят, что без США и Североатлантического альянса Европа не сможет защитить себя от выдуманных Вашингтоном российской и китайской угроз», — пояснил он.

В свою очередь, Константин Блохин полагает, что, говоря об опасности со стороны России и Китая, Остин и руководство НАТО хотят консолидировать Североатлантический альянс.

«Без российской и китайской угрозы им тут никак не обойтись. Их якобы демократия не может функционировать без противника, потому что внутри самого блока есть масса проблем и противоречий. И чтобы перевести стрелки с внутренних проблем и разногласий, создаётся образ внешнего врага в лице РФ и КНР», — заключил эксперт.