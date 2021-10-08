«Не найдёт поддержки у США»: зачем ЕС намерен создать Трансатлантический политический совет

Европарламент предложил сформировать Трансатлантический политический совет, чтобы регулировать связи ЕС и США. Об этом говорится в резолюции ЕП о будущем двусторонних отношений. Отмечается, что такой орган может быть создан «для систематических консультаций и координации по вопросам внешней политики и политики безопасности». В документе также подчёркивается необходимость укрепления стратегической автономии ЕС в области обороны и экономических отношений. По мнению экспертов, инициатива европарламентариев, которая стала «прямым следствием» внешней политики США в отношении союза, говорит о желании объединения обрести большую автономность. Однако аналитики сомневаются, что проект ЕП удастся реализовать, поскольку Вашингтон не заинтересован в равноправном партнёрстве с Брюсселем.

Европарламент предложил создать Трансатлантический политический совет, чтобы регулировать связи ЕС и США. Об этом говорится в резолюции ЕП о будущем отношений между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.

Как отмечается, этот совет может быть сформирован «для систематических консультаций и координации по вопросам внешней политики и политики безопасности».

По мнению депутатов, новый орган могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.

В резолюции, посвящённой дальнейшим контактам с США, также говорится об укреплении стратегической автономии Евросоюза в области обороны и экономических отношений. Речь, в частности, идёт о перераспределении ответственности в рамках трансатлантических связей в области безопасности «путём содействия большей оборонной самодостаточности государств — членов ЕС».

«Партнёры и союзники по НАТО, а также Европейский союз коллективно должны сделать больше, чтобы оправдать справедливые ожидания в качестве надёжных и равных трансатлантических партнёров, способных и готовых защищать себя и урегулировать кризисы в собственных регионах, при этом принимать на себя ведущую роль, когда это необходимо, но находясь в тесной координации с Соединёнными Штатами», — отмечается в резолюции.

Подчёркивается также, что создание сильной промышленной базы ЕС и более мощного военного потенциала на уровне Евросоюза, а также инвестирование в военную мобильность и оперативную совместимость не только укрепит объединение, но и одновременно усилит трансатлантический альянс «и будет в синергии с ролью и значимостью ЕС и его государствами — членами НАТО».

В этом контексте авторы документа подчёркивают, что внешнеполитическая концепция ЕС «Стратегический компас» станет «важной вехой для укрепления европейского сотрудничества в области обороны и безопасности».

При этом в Европарламенте уверены, что «Стратегический компас» должен быть тесно связан с разработкой Стратегической концепции НАТО». Депутаты убеждены «в том, что эти параллельные процессы дают уникальную возможность значительно продвинуть и модернизировать трансатлантическое партнёрство в области политики и безопасности и сделать его способным к решению текущих глобальных проблем, с которыми сталкиваются ЕС и США».

Флаги ЕС и США

© Rainer Unkel/Legion Media

При этом в ЕП подчеркнули необходимость изучать области соприкосновения интересов, возможного сотрудничества и улучшения координации и консультаций между США и ЕС по Китаю. Это нужно, по мнению евродепутатов, чтобы «избежать трансатлантической напряжённости», подобной той, которая последовала за принятием трёхстороннего соглашения по безопасности между США, Великобританией и Австралией (AUKUS) без консультаций с союзниками из ЕС.

Отдельное внимание депутаты обратили и на необходимость «глубокого трансатлантического осмысления уроков Афганистана».

Политический фон

Напомним, отношения ЕС и США обострились после того, как Вашингтон предпринял ряд масштабных внешнеполитических мер, не уведомив об этом европейских союзников.

В частности, американские власти начали выводить войска из Афганистана без каких-либо консультаций со странами Европы.

Комментируя этот шаг, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «горьким» дальнейшее развитие событий в исламской республике, подчеркнув, что союзникам по западной коалиции пришлось признаться самим себе в том, что их «усилия не были успешными».

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«Это горькое, драматичное и ужасное развитие событий, особенно для людей в Афганистане», — цитирует Меркель издание Die Welt.

По её словам, после вывода контингента из Афганистана западной коалиции только и оставалось, что наблюдать, как талибы захватывают провинции в республике.

Однако американские власти заявляли, что не считают своё решение по завершению миссии в Афганистане ошибкой.

Ещё одной инициативой США, негативно отразившейся на отношениях Вашингтона и Брюсселя, стало создание оборонного партнёрства AUKUS между Соединёнными Штатами, Австралией и Великобританией. В рамках этого сотрудничества Белый дом обязался передать Канберре технологии для строительства атомных подводных лодок. На фоне этих договорённостей австралийская сторона разорвала контракт на поставку французских субмарин.

Европарламент

© REUTERS/Yves Herman

Такие действия англосаксонских союзников осудила не только Франция, но и ЕС в целом. Как сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании, он был поражён тем, что европейские партнёры проявили такую солидарность с Парижем в ситуациях с AUKUS и выводом войск из Афганистана. Министр также напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона касательно «смерти мозга НАТО». Ле Дриан подчеркнул, что если ещё несколько лет назад разговор о стратегической автономии европейцев в альянсе не находил поддержки, то теперь ситуация изменилась.

«Получить большую субъектность»

Опрошенные RT эксперты расценивают предложение европарламентариев создать Трансатлантический политический совет как попытку Брюсселя найти новый атлантический формат, который бы устраивал и Европу, и США.

«В ЕС осознают, что Соединённые Штаты всё больше делают ставку на выстраивание отношений с отдельными государствами Европы. При этом общеевропейские институты фактически оказываются в стороне. Инициатива Европарламента как раз выводит на первый план именно общеевропейский орган, который предлагается учредить в том числе для координации отношений с США», — пояснил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

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По его словам, резолюция ЕП отражает желание Европейского союза «обрести большую автономность», но при этом и показать американским партнёрам, что с Европой надо считаться.

«Брюссель тревожит регионализация американской политики. В ЕС не хотят, чтобы с Европой обошлись так же, как с Францией в ситуации вокруг AUKUS. В европейских институтах крайне насторожённо относятся к новому оборонному партнёрству трёх англосаксонских стран», — говорит Евстафьев.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT назвал «крайне призрачными» перспективы формирования Трансатлантического политического совета.

«Эта инициатива ЕП, скорее всего, не найдёт поддержки у США. Хотя предложение стало прямым следствием политики Соединённых Штатов, которые демонстрируют всё большее пренебрежение к интересам ЕС. Сейчас внимание американских властей в основном сконцентрировано на развитии системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью противодействия Китаю, для чего и создавался AUKUS», — рассуждает эксперт.

Причём, с его точки зрения, несмотря на то что европейцы всё ещё надеются на равных обсуждать подходы к отношениям с КНР, таких договорённостей между Вашингтоном и Брюсселем, скорее всего, не будет.

Встреча президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

© Xinhua/Legion Media

«Интересы США и Европы различны, и американцы не допустят никакого участия ЕС в определении своей политики в отношении Китая. Вашингтон довольно чётко и недвусмысленно дал это понять, фактически исключив европейских партнёров из механизмов принятия решений в отношении Пекина путём создания оборонного альянса с Австралией и Великобританией. Это был очень чёткий сигнал ЕС, что ему не место в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорит аналитик.

По его мнению, Вашингтону неинтересно создание площадки, в рамках которой США и коллективная Европа будут выступать на равных.

«Ведь отношения Белого дома со своими партнёрами — это не союз равноправных участников диалога, это отношения США с их сателлитами, включая страны ЕС. Поэтому все попытки американских союзников получить большую субъектность и претендовать на какие-то права при принятии решений по стратегическим вопросам безопасности обречены на провал, поскольку такая модель просто не соответствует интересам Соединённых Штатов», — заключил эксперт.