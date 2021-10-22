«Раздуть бюджет»: почему Байден назвал ВС США «самыми могущественными в истории»

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Россия, Китай и остальной мир якобы знают, что у США «самые могущественные вооружённые силы в истории». При этом он отметил, что не стоит волноваться, окажутся ли ВС РФ или КНР сильнее. Однако, по его мнению, необходимо беспокоиться, не начнут ли Москва и Пекин «заниматься какой-то деятельностью, способной поставить их в положение, чреватое серьёзной ошибкой». Этот тезис Байден озвучил после сообщений об очередном сбое в ходе испытаний Пентагоном гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, слова главы Белого дома не соответствуют действительности и направлены на внутреннюю аудиторию и военных США.

Президент США Джо Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут Соединённые Штаты в военной мощи. Об этом он заявил во время встречи с общественностью в Балтиморе, которую транслировали американские СМИ.

«Китай, Россия и остальной мир в курсе, что у нас самые могущественные вооружённые силы в истории. Здесь не нужно волноваться, окажутся ли они сильнее, — сказал глава Белого дома. — Волноваться нужно о том, не начнут ли они заниматься какой-то деятельностью, способной поставить их в положение, чреватое серьёзной ошибкой».

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Стоит отметить, что свой тезис о ВС США как о «самых могущественных вооружённых силах в истории» Байден озвучил на фоне сообщений об очередном сбое в ходе испытаний Вашингтоном гиперзвукового оружия.

Согласно данным агентства Reuters, накануне у Пентагона возникла проблема при реализации программы: ракета-ускоритель, несущая это вооружение, дала сбой. Как уточняется, целью испытания была проверка параметров одного из гиперзвуковых планирующих блоков, разрабатываемых по линии Минобороны США.

В свою очередь, представитель Пентагона лейтенант-коммандер Тим Горман заявил в эфире CBS News, что «испытание прошло не так, как было запланировано, из-за сбоя ускорителя», однако, по его словам, эти неполадки не связаны с гиперзвуковой технологией.

«Ускорительный блок, который использовался в этом испытании, не относится к программе гиперзвуковых аппаратов и не связан с проектом Common Hypersonic Glide Body. Ракетный ускоритель используется исключительно для проведения испытаний», — сказал Горман.

Пентагон

Reuters

© Al Drago

Проблемы с гиперзвуком

Напомним, в феврале старший руководитель программы гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт во время виртуального симпозиума сообщил о формировании комплексной стратегии ускорения создания и развёртывания гиперзвука, а также средств защиты против него. Необходимость такой стратегии он мотивировал тем, что конкуренты США, включая РФ и КНР, ведут активные работы по развитию гиперзвука и ставят его на вооружение.

По словам Уайта, Минобороны США планирует к началу — середине 2020-х годов развернуть наступательные гиперзвуковые системы, чтобы наносить удары с моря, воздуха и суши по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность ускорить разработку и внедрение многоуровневой системы защиты от гиперзвука в середине — конце 2020-х. А к началу — середине 2030-х годов Минобороны США хочет создать многоразовые гиперзвуковые системы, добавил Уайт.

Однако в марте Счётная палата Соединённых Штатов опубликовала доклад, в котором вынуждена была признать, что у американской стороны отсутствуют в достаточной степени развитые технологии, которые нужны для создания гиперзвуковых вооружений. По этой причине проекты по развёртыванию гиперзвука могут осуществляться с задержками, говорилось в документе.

В частности, в пример приводилась реализация программы по разработке аэробаллистической гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW, которая выполняется с опозданием — были просрочены все четыре запланированных лётных испытания. Причиной этого стало отставание от сроков почти на год программы Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование»), «нацеленной на снижение рисков и поставляющей технологию планирования для ARRW», говорится в докладе.

Авторы документа также не исключили вероятность того, что Пентагон и дальше будет переносить сроки испытаний «со всеми временными и материальными последствиями».

Напомним, в апреле первое испытание прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW не увенчалось успехом — Вашингтон не смог запустить ракету-носитель из-за технических проблем.

В июне Майк Уайт заявил, что реализация американских проектов по гиперзвуку сопровождается технологическими и инженерно-техническими проблемами, включая вопросы, «связанные с материалами и теплом», которые «весьма непросты».

В июле провалилось второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) — теперь у неё не включился двигатель.

«Увеличить свою поддержку»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, тезис Байдена о ВС США как о «самых могущественных вооружённых силах в истории» не соответствует действительности, о чём говорят, в частности, проблемы Вашингтона с гиперзвуком.

«Байден выражает лишь своё субъективное мнение. Однако на самом деле ситуация совсем иная. В сфере гиперзвукового оружия, которое во многом и определяет мощь армии, американцы серьёзно отстали. Образовался очень большой разрыв по сравнению с тем, чего уже удалось достичь России и Китаю. У Москвы уже есть гиперзвук на вооружении, кроме того, РФ провела запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки. Китай также быстро продвигается в этой области», — сказал аналитик в беседе с RT.

По словам Коновалова, даже если США и смогут когда-то преодолеть этот разрыв, армия Соединённых Штатов всё равно не станет сильнее и могущественнее, поскольку к этому времени Москва и Пекин уже уйдут далеко вперёд.

Белый дом

Reuters

© Lucas Jackson/File

«Конструкторская мысль в российском оборонно-промышленном комплексе пойдёт ещё дальше, как и китайская. А Соединённые Штаты останутся в роли догоняющих. На данном же этапе Пентагону необходимо решить огромное количество проблем, связанных с созданием гиперзвука, чтобы добиться тех же показателей, которые уже есть у гиперзвукового оружия России», — отметил эксперт.

По словам политолога Александра Асафова, несмотря на то что США вкладывают в свою армию колоссальные средства, самой мощной и эффективной назвать её нельзя.

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«Ведь в целом ряде направлений Соединёнными Штатами достаточно давно утрачено не только первенство, но и паритет. Речь идёт о разных видах систем вооружений, включая гиперзвуковые», — сказал он в разговоре с RT.

Аналитики также сходятся во мнении, что ещё одно доказательство многочисленных недочётов американской армии продемонстрировал выход военных США из Афганистана.

«Это было позорное бегство из исламской республики и 20 лет бессмысленной войны, которую США не выиграли и непонятно зачем вели. Как при таких обстоятельствах можно говорить, что американские ВС самые могущественные? Конечно, это не так», — считает Коновалов.

По его мнению, заявление Байдена о ВС США как о «самых могущественных вооружённых силах в истории» нацелено на внутреннюю американскую аудиторию и на самих военных Соединённых Штатов.

«Байден фактически забыл об армии, не уделял этой теме достаточно внимания. Сейчас он хочет продемонстрировать, что помнит об американских военных. Глава Белого дома осознаёт, что колоссальные деньги, которые Вашингтон тратит на оборону, — это ещё не гарантия успеха и сильной, конкурентоспособной армии, но предпочитает об этом не говорить публично», — пояснил аналитик.

В свою очередь, Александр Асафов отметил, что вместо признания ошибок администрации Байдена и самих ВС США глава Белого дома выступает с бравурными заявлениями о могуществе американских вооружённых сил, которые почти не связаны с реальностью. «Таким образом Байден хочет в том числе поднять свой рейтинг», — считает эксперт.

«У него определённо есть расчёт на то, чтобы увеличить поддержку среди населения. Тем более после такого неудачного вывода войск из Афганистана. Помимо этого, таким образом глава Белого дома хочет раздуть и без того гигантский военный бюджет, не только говоря о самой мощной армии, но и ссылаясь на российскую и китайскую угрозу», — полагает эксперт.

Вместе с тем, как считает Иван Коновалов, однозначно говорить о том, какая армия в мире самая сильная — США, России или Китая, некорректно.

«Каждая из них может превосходить другие по разным параметрам. Например, китайская армия — самая многочисленная, армия США — самая богатая, российские ВС — самые подготовленные, с наибольшим количеством опытных офицеров и великолепным вооружением, включая гиперзвук. Да и помимо гиперзвукового оружия, по таким направлениям, как средства радиоэлектронной борьбы и ПРО, российские образцы на порядок превосходят всё то, что есть у США», — резюмировал эксперт.