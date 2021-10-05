«Повышение боевого могущества»: как прошли запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки

В ходе государственных испытаний российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» были впервые запущены с атомной субмарины, причём как из надводного, так и из подводного положений. Как сообщили в Минобороны РФ, пуски были осуществлены с АПЛ «Северодвинск» в Белом море. В оборонном ведомстве отметили, что испытания прошли успешно — цели были поражены, а полёт ракет соответствовал заданным параметрам. Эксперты отмечают, что подводный запуск гиперзвуковой ракеты стал серьёзным конструкторским и технологическим прорывом.

В России впервые проведены пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с атомной подводной лодки. Испытания прошли при участии АПЛ «Северодвинск» — головного корабля проекта 885 «Ясень». Как сообщили в Минобороны, запуски были осуществлены из акватории Белого моря по условным целям в Баренцевом море.

При этом испытания осуществлялись из двух положений — надводного и подводного. Согласно данным объективного контроля, при первой стрельбе ракета точно поразила условную цель, а её полёт соответствовал заданным параметрам.

«Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 м», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель также полностью соответствовал установленным параметрам.

Испытательные пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» в Белом море

Ранее испытательные пуски «Циркона» были осуществлены с фрегата «Адмирал Горшков», который также производил их из акватории Белого моря. Условные цели тогда находились на побережье Баренцева моря. Как сообщали в Минобороны, ракета прямым попаданием успешно поразила цель в 350 км от места запуска, а её скорость составила около 7 Махов.

В условиях секретности

Разработчик гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты 3М22 «Циркон» — «НПО машиностроения». Информация о её технических и тактических характеристиках весьма ограничена. Частично их впервые раскрыл президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.

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«Хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полёта около 9 Махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок», — заявил тогда глава государства.

Как сообщал в конце января 2021 года замминистра обороны Алексей Криворучко, серийные поставки гиперзвуковых ракет начнутся в 2022 году. В августе в Минобороны сообщили, что с «НПО машиностроения» подписан контракт на поставку «Цирконов». Ранее Криворучко отмечал, что ракета 3М22 будет поставляться на вооружение атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».

Предположительно первым штатным носителем «Циркона» станет фрегат «Адмирал Головко», который планируется отправить на ходовые испытания весной 2022-го.

Заокеанские опасения

Обеспокоенность в связи с ведущимися испытаниями российских гиперзвуковых ракет не раз высказывали в США. Так, официальный представитель Пентагона Джон Кирби отмечал, что Вашингтон рассматривает разработки России в этой сфере как дестабилизирующий фактор.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря

РИА Новости

© Минобороны России

Лидирующие позиции Москвы в сфере гиперзвуковых технологий в августе отмечал и глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард. Он подчёркивал, что ядерные силы остаются краеугольным камнем оборонной стратегии Москвы, и она модернизировала их уже на 80%.

«Россия — ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и она продолжает инвестировать значительные средства в развитие гиперзвуковых планирующих боевых блоков... У России есть потенциал значительно нарастить производство ядерного оружия за счёт объектов и военно-гражданских усилий в сфере разработки и производства ядерного оружия», — говорил Ричард. Глава Стратком также признавал, что противоракетная оборона у РФ развита лучше, чем у Соединённых Штатов.

Того же мнения придерживаются и американские военные эксперты. Так, издание Popular Mechanics называло «Циркон» «вселяющей ужас» ракетой и «гиперзвуковым монстром», а в The National Interest отмечали, что «НАТО следует настороженно отнестись к новым гиперзвуковым ракетам России».

«Если России удастся осуществить пуск ракеты с гиперзвуковым ПВРД (прямоточным воздушно-реактивным двигателем. — RT) из-под воды, такое развитие событий может стать существенным прорывом, который сможет привлечь международное внимание», — подчёркивал обозреватель The National Interest Крис Осборн.

При этом, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разработка Россией гиперзвуковых ракет является ответом на риски, созданные США и НАТО в сфере стратегической стабильности.

«Президент неоднократно говорил, что, к сожалению, за последние десятилетия... сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. И, кроме того, сталкивались также с определёнными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету... То есть всё это шло на слом существующего паритета. Это требовало мер, которые были способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», — заявлял Песков.

Ракетный крейсер «Адмирал Головко»

РИА Новости

© Игорь Михалев

Настоящий прорыв

Опрошенные RT аналитики отмечают, что успешные испытания «Циркона» с атомной подводной лодки говорят о значительном отрыве России от конкурентов в сфере разработки гиперзвукового оружия. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, теперь можно уверенно говорить о том, что боевой потенциал подлодок, на вооружении которых встанут гиперзвуковые ракеты, многократно увеличится.

«Лодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» способны будут нести в своём арсенале ракеты семейства «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Таким образом боевое могущество этих подводных лодок повышается — они могут выполнять различный спектр задач, связанный с поддержанием наших войск на суше и осуществлять борьбу с корабельно-ударными группировками противника», — пояснил Леонков.

При этом он указал, что аналогов «Циркона» у ближайших военных конкурентов России в лице Соединённых Штатов нет.

«То, что разрабатывается из гиперзвуковых систем у американцев, как минимум вполовину будет уступать «Циркону» по скорости полёта. И непонятно, получатся ли у них маневрирующие гиперзвуковые устройства. Наш же «Циркон» маневрирующий», — добавил аналитик.

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В свою очередь, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов подчеркнул, что одним из главных преимуществ российской гиперзвуковой ракеты является её высота полёта на уровне 30—40 км. Также аналитик отметил, что успех нынешних пусков и с поверхности, и с глубины является настоящим прорывом.

«Подводный пуск не так прост в осуществлении с точки зрения технологий. Если мы эту задачу решили, то это говорит о достаточно серьёзном конструкторском и технологическом прорыве. Соответственно у нас появляется возможность в ближайшей перспективе устанавливать ракеты «Циркон» на наши многоцелевые АПЛ в рамках проекта «Ясень». Таким образом, американским авианосно-ударным группам придётся достаточно тяжко, и американцы об этом знают», — добавил Кнутов.

Как пояснил Алексей Леонков, главным назначение «Циркона» станет борьба с серьёзно защищённым корабельно-ударными или авианосно-ударными группировками, в составе которых присутствуют и корабли противовоздушной противоракетной обороны.

«И «Циркон» будет взламывать эту оборону и поражать наиболее важные цели: авианосцы, крейсеры, ракетные эсминцы и другие классы кораблей. При этом оружия, которое способно остановить ракету «Циркон» пока не существует», — заявил эксперт.

Испытание гиперзвуковой ракеты в США

AFP

© Oscar Sosa / US NAVY

Как указал Юрий Кнутов, Россия в своих разработках придерживается не количественного принципа, а качественного.

«Мы достаточно серьёзно опережаем США и другие страны НАТО в области разработки гиперзвукового оружия. Но мы не включаемся в количественную гонку вооружения, а ведём кропотливою работу по созданию качественных видов вооружения, которые превосходят зарубежные аналоги или вообще не имеют аналогов. Это новое вооружение с нашей стороны помогает нам сдерживать горячие головы НАТО от возможных планов начала ядерной войны», — резюмировал собеседник RT.