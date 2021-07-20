В Пентагоне высказались об испытаниях ракеты «Циркон» в России

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США рассматривают разработки России в сфере гиперзвукового оружия как угрозу, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
В Пентагоне высказались об испытаниях ракеты «Циркон» в России
  • Reuters

«Важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — заявил Кирби на брифинге, трансляцию вёл C-SPAN.

По его словам, США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы только в неядерном оснащении.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря.

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