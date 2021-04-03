«Целая цепочка систем»: как Россия намерена развивать сферу гиперзвуковых вооружений

Российские конструкторы работают над новыми гиперзвуковыми оружейными системами на базе уже созданных комплексов «Авангард», «Циркон» и «Кинжал». Об этом сообщил генеральный конструктор ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов. По его словам, планируется создать «целую цепочку систем», которые превзойдут гиперзвуковые вооружения первого поколения по ряду параметров. Эксперты называют развитие и усовершенствование уже действующих комплексов ожидаемым шагом. Аналитики предполагают, что речь может прежде всего идти о создании российских систем наземного базирования средней дальности.

В России ведётся разработка перспективных гиперзвуковых комплексов, которые станут продолжением систем «Авангард», «Циркон» и «Кинжал». Речь идёт о создании целой цепочки вооружений. Об этом в кулуарах академических чтений по космонавтике рассказал гендиректор и генеральный конструктор ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов.

«Сегодня то, что на слуху, — «Авангарды», «Цирконы», «Кинжалы», а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться», — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, сегодня никто в мире не может создать систему, которая превзошла бы по своим скоростным характеристикам комплекс «Авангард». Тем не менее, уже существующие вооружения можно модернизировать по другим направлениям.

«Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идёт внутреннее совершенствование», — пояснил Леонов.

Генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов

© www.npomash.ru

Он также добавил, что российская армия получит ещё один комплекс «Авангард» уже в 2021 году.

В авангарде вооружений

Напомним, «Авангард» представляет собой крылатый блок, который устанавливается на межконтинентальные баллистические ракеты. Когда МБР достигает нужной высоты, он отделяется и направляется к цели на гиперзвуковой скорости. На сегодняшний день «Авангардом» оснащаются МБР УР-100Н УТТХ, но в дальнейшем планируется применять его и на новейших тяжёлых жидкостных МБР РС-28 «Сармат».

Комплекс способен маневрировать в плотных слоях атмосферы, развивая скорость до 28 Махов (примерно 7,5 км/с). Это практически исключает возможность его перехвата противником, о чём ранее сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский

© mil.ru

В свою очередь, президент России Владимир Путин рассказал, что в полёте боевой блок комплекса «Авангард» раскаляется практически до 2000 °C, но это не влияет на его управляемость.

«Температура на поверхности Солнца — примерно 6000 °C. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы «Авангард» температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект эскимо создаётся. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется», — пояснил глава государства в конце марта 2021 года, выступая на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Также по теме «Сохранение баланса сил»: какую роль гиперзвуковое оружие играет в обеспечении безопасности РФ В арсенале российской армии находятся самые современные вооружения, превосходящие все существующие образцы. Об этом заявил Владимир...

С 2012-го по декабрь 2020 года Россия провела суммарно пять успешных испытательных пусков МБР с «Авангардом». Серийное производство комплексов с планирующим гиперзвуковым блоком стартовало ещё в конце 2019 года, о чём тогда сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Первый полк с комплексом стратегического назначения «Авангард» заступил на боевое дежурство также в декабре 2019 года в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области. По словам Алексея Криворучко, в декабре 2020-го, на боевое дежурство заступили ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками «Авангард».

Компоненты гиперзвуковой триады

Помимо «Авангарда» на вооружении ВС РФ уже стоит гиперзвуковой авиационный комплекс Х-47М2 («Кинжал»). Этот комплекс входит в арсенал истребителя-перехватчика МиГ-31. На отдельных участках боеприпас способен развивать скорость выше 5 Махов и поражать цели на дистанции более 2 тыс. км.

В октябре 2020 года начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях третьего вида гиперзвукового оружия — ракеты «Циркон». Во время испытаний ракета, запущенная с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», развила скорость больше 8 Махов и поразила цель в Баренцевом море.

Крейсер проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов»

РИА Новости

© Юрий Кавер

По данным российского оборонного ведомства, «Циркон» войдёт в арсенал атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ и надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также будет использоваться при перевооружении крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов» и фрегатов типа «Адмирал Горшков».

Не исключено, что в будущем «Цирконом» оснастят и корветы проекта 20385. Об этом заявил в октябре Владимир Путин во время посещения корвета «Гремящий». В целом ВМФ России начнёт получать «Цирконы» в 2021—2022 годах.

«Новые возможности»

Как отмечают эксперты, основное преимущество гиперзвуковых вооружений заключается в том, что такие системы способны не сгорать в атмосфере благодаря использованию особых материалов и технологий.

«Гиперзвуковое оружие не вытеснит другие виды вооружений, поскольку перед различной техникой ставятся разные задачи. К примеру, дальность ракеты «Калибр» составляет около 2 тыс. км — это больше, чем средняя дальность гиперзвуковых систем. Поэтому Минобороны будет использовать как гиперзвуковое, так и догиперзвуковое оружие», — пояснил в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

По его словам, Россия начала работу над новыми гиперзвуковыми вооружениями, поскольку у неё появились такие технологические возможности.

Также по теме «Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию США не обладают системами защиты от гиперзвукового оружия России и Китая. Об этом говорится в докладе исследовательской службы...

«У России появились новые возможности для реализации таких систем, включая топливо, новые материалы и т. п. Скорее всего, теперь будут разрабатываться уже ударные гиперзвуковые комплексы», — полагает Литовкин.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский придерживается аналогичной точки зрения. По его мнению, первые российские гиперзвуковые системы, о создании которых было объявлено в 2018 году, станут родоначальниками целого семейства новых вооружений.

«На первых образцах гиперзвукового оружия были отработаны важные технологии, новые материалы, двигатели и системы наведения, способные работать на гиперзвуковых скоростях. Эти разработки относятся к числу критически важных военных технологий, и их можно реализовать и масштабировать на другие изделия», — рассказал эксперт.

По мнению Мураховского, работа над новой линейкой гиперзвуковых вооружений, скорее всего, началась задолго до того, как об этом стало известно СМИ. Эксперт считает, что сейчас российские конструкторы сосредоточились на разработке гиперзвуковых комплексов наземного базирования, которые дополнят уже существующие вооружения такого типа.

«У России есть противокорабельный комплекс «Циркон», комплекс стратегической дальности «Авангард», комплекс воздушного базирования «Кинжал», поэтому логично предположить, что должны появиться комплексы наземного базирования, оперативно-тактические и средней дальности», — заявил собеседник RT.

«Ранее по инициативе США Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил своё существование, и сейчас Пентагон разрабатывает ракетные комплексы средней дальности, Россия тоже должна развивать это направление», — добавил эксперт.