Угнаться за гиперзвуком: Пентагон намерен ускорить модернизацию ПРО из-за разработок «противников»

Американские военные планируют усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны (ПРО). С соответствующим документом ознакомился RT. В частности, речь идёт об ускорении процесса разработки и внедрения новых элементов в связи с появлением у «противников» перспективных средств поражения, в том числе гиперзвукового оружия. Намерение США модернизировать ПРО в первую очередь связано с появлением гиперзвукового оружия у России, считают эксперты. В Вашингтоне рассматривают новые российские технологии как «вызов безопасности», хотя Москва неоднократно подчёркивала, что её военный потенциал носит исключительно оборонительный характер.

Пентагон планирует ускорить темпы модернизации системы ПРО в связи с новыми угрозами. В частности, речь идёт о ключевом элементе ПРО — Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC). Об этом говорится в запросе на информацию от Агентства по противоракетной обороне США, с которым ознакомился RT.

Как отмечают в Минобороны США, операционная система C2BMC поддерживает потенциал многоуровневой ПРО, позволяя осуществлять комплексное реагирование на средства поражения всех дальностей и на всех фазах полёта, в том числе на баллистические ракеты, оснащённые средствами преодоления ПРО, а также на гиперзвуковые боевые блоки и крылатые ракеты.

С её помощью командование может планировать операции по противоракетной обороне, коллективно наблюдать за ходом боя, управлять сетевыми датчиками и системами вооружения. C2BMC связывает комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS) и другие.



В документе отмечается, что исторически модернизация C2BMC происходит последовательно, на каждом этапе добавляется новый функционал, рассчитанный преимущественно на защиту от баллистических ракет. На подготовку новых составляющих C2BMC уходит от 24 до 36 месяцев, после чего следует период испытаний.

Однако, по мнению американских военных, сейчас необходимо ускорить этот процесс в связи с новыми разработками «противников».

«В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманёвренные крылатые ракеты. В этой связи назревает необходимость ускорения темпов развития C2BMC для сохранения превосходства перед лицом перспективных средств поражения, представляющих угрозу на нашей территории и в районах выполнения региональных миссий», — говорится в документе.

Исходя из этого, Агентство по противоракетной обороне США ищет предложения и идеи относительно того, как быстрее совершенствовать C2BMC. При этом отмечается, что ускорение темпов не должно повлиять на работоспособность ПРО в целом.

«C2BMC, имея центральное значение для системы ПРО, должна быть в состоянии творчески развивать, совершенствовать, интегрировать и испытывать новые технологии оперативным и надёжным образом для обеспечения самой современной системы обороны. Кроме того, являясь интегрирующим элементом системы ПРО, она должна реагировать и на развитие датчиков и комплексов вооружения общей системы», — сообщается в запросе.

Предполагается, что будущая архитектура C2BMC будет не только принимать новые элементы ПРО по мере их внедрения, но и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников, уточняют в Минобороны.

Военнослужащий США

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Новые задачи для ПРО

Как пояснил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, намерение США усовершенствовать систему ПРО является следствием появления гиперзвукового оружия в мире.

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«Американская система предупреждения ракетных нападений включает в себя различные датчики, настроенные на баллистические цели. Компьютер может просчитать траекторию ракет и понять, куда они упадут. Однако появление гиперзвукового оружия меняет расклад сил. Чтобы его засечь, нужны другие средства. Перед системой ПРО стоят иные технические задачи», — сказал он.

При этом, по мнению Козюлина, поводом для ускорения модернизации американских сил ПРО послужили гиперзвуковые аппараты, разработанные в России.

Его точку зрения разделяет член Академии военных наук Андрей Кошкин. Он отметил, что существующая система ПРО США не способна нейтрализовать гиперзвуковое оружие.

«Появились ракеты, которые практически невозможно догнать теми ракетами, что есть на вооружении у США. Так что сегодня их забор ПРО «дырявый» и не является эффективным средством защиты», — заключил Кошкин.

Надуманная «угроза»

В Соединённых Штатах ранее неоднократно заявляли об «угрозах» со стороны России в связи с гиперзвуковым оружием. Так, американский генерал Глен Ван Хёрк считает, что такие технологии бросают вызов системам предупреждения, которые есть в распоряжении Минобороны США.

«В декабре 2019 года Россия впервые в мире развернула две межконтинентальные баллистические ракеты, оснащённые гиперзвуковыми планирующими блоками, которые бросят вызов нашей способности предоставлять предупреждения о нападении и оценки по нему», — сказал он во время слушаний в конгрессе.

А по словам бывшего и. о. министра Военно-морских сил США Томаса Модли, гиперзвуковые комплексы «вынуждают» Штаты держать свои силы «всё дальше и дальше» от так называемых первой и второй островных линий обороны в Тихоокеанском регионе.

Между тем Россия приступила к разработке гиперзвукового оружия после того, как в 2002 году Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США стратегической системы ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2020-го.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

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Он добавил, что Москва на протяжении нескольких лет пыталась договориться с заокеанскими коллегами о прекращении работ по стратегической ПРО, но попытки оказались безуспешными. После этого Россия начала создавать новое вооружение.

К прорывным разработкам РФ относятся гиперзвуковой комплекс «Авангард», авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал», гиперзвуковой боеприпас морского базирования «Циркон», подводный роботизированный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон», а также крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник».

При этом российские власти не раз подчёркивали, что намерены использовать новые технологии исключительно для обеспечения безопасности страны.

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать. Чтобы в голову никому не пришло», — заверил глава государства.

Как заявлял в феврале министр обороны России Сергей Шойгу, гиперзвуковые комплексы различного базирования составят основу сил неядерного сдерживания.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Россия в первую очередь стремится поддерживать свою обороноспособность.

«США вышли из договора об ограничении системы ПРО, чтобы обеспечить свою неуязвимость и получить военное преимущество перед Россией и другими странами. Естественно, мы не могли позволить США иметь перед нами решающее военное преимущество, потому что мы знаем, к чему это приводит», — подытожил собеседник RT.