Признание превосходства: аналитики конгресса США оценили российский ЗРК С-400

Специалисты из Исследовательской службы конгресса США назвали российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» системой ПВО, представляющей серьёзный вызов для Соединённых Штатов. Как отмечается в докладе, с которым ознакомился RT, потенциальные «противники», в том числе Россия, создают интегрированые комплексы противовоздушной обороны, способные «помешать ВС США получить доступ к определённым территориям и регионам». В ведомстве также подчеркнули, что Пентагон уже разработал технологии, которые могут преодолевать современные ПВО, однако, по словам аналитиков, военным не хватает пространства на полигонах, чтобы протестировать их и провести учения.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» создаёт серьёзные вызовы для американских ВС, отмечается в докладе Исследовательской службы конгресса (ИСК) США. С текстом документа, в котором анализируются возможности систем ПВО Штатов и других стран, ознакомился RT.

«Одним из элементов интегрированной системы ПВО, которые для Вооружённых сил США могут представлять наиболее серьёзный вызов, является зенитно-ракетный комплекс российской разработки С-400. Он оснащён радарами с радиусом действия до 400 км, а также ракетами сопоставимой дальности. Не факт, что противник станет пускать ракету к цели, находящейся на максимальном расстоянии, но такой запас обеспечивает дополнительную манёвренность в радиусе 400 км для более эффективного поражения цели», — подчеркнули в ИСК.

По словам аналитиков, потенциальные «противники» Штатов — Россия, Китай и Иран — рассматривают военно-воздушные силы в качестве основного преимущества США при проведении военных операций. В результате некоторые из этих стран занялись разработкой интегрированных систем ПВО «для противостояния американскому военному потенциалу».

Так, Москва и Пекин более десяти лет работают над системами ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access / area denial, или A2/AD) в попытке «помешать Вооружённым силам США получить доступ к определённым территориям и регионам», уточнили в Исследовательской службе.

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«Потенциал систем A2/AD, включающих в себя интегрированные системы ПВО, продолжает расти, и, как следствие, увеличивается расстояние, с которого ВС США должны вести свою деятельность, чтобы избежать обнаружения и возможного ущерба», — говорится в докладе.

Как отмечается, современные комплексы ПВО создают проблему для американских военных, потому что представляют собой распределённую сеть, а не конкретные датчик или ракету, которые нужно нейтрализовать.

Тем не менее, по данным аналитиков, Пентагон уже имеет ряд разработок, способных противодействовать таким ПВО. Например, технологии малозаметности, ракеты большой дальности и оборудование для подавления радаров.

Носителями таких систем служат истребитель F-35, самолёт радиоэлектронной борьбы EA-19G Growler, стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, а к вооружению, оснащённому новыми технологиями, относят ракеты семейства AGM-158 JASSM и AGM-88E AARGM, отмечается в документе.

Кроме того, Минобороны США работает над созданием систем высокоточного огня дальнего действия, в частности, стратегической дальнобойной пушки и высокоточной ударной ракеты, подчёркивают в ИСК.

Однако, как утверждают в службе, у военного ведомства могут быть ограничены возможности по проведению испытаний и учений на полигонах с использованием современных интегрированных систем ПВО. В докладе уточняется, что Пентагон обратился к конгрессу с просьбой о предоставлении дополнительного пространства для полигонов.

В связи с этой заявкой аналитики порекомендовали парламентариям рассмотреть варианты транзакций с недвижимостью, в том числе передачу или обмен федеральных земель, а также установить условия для их изъятия. Кроме того, там посоветовали предложить Пентагону изучить возможности замены физического пространства виртуальным для тренировок по использованию вооружений.

Пентагон

AFP

«Попытка скрыть своё фиаско»



Выводы Исследовательской службы конгресса свидетельствуют о признании превосходства российских систем ПВО и подтверждают тот факт, что США до сих пор не обладают полноценным оружием, способным их преодолеть, считает член Академии военных наук Андрей Кошкин.

«Это признание успеха нашего военного сообщества и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Американские специалисты дают понять, что российская система ПВО испытана в боевых действиях, а США пока даже не имеют возможности проверить вооружение у себя на полигоне», — сказал он в беседе с RT.

Между тем военный эксперт Алексей Леонков уточнил, что Россия ушла далеко вперёд в развитии комплексов ПВО, зенитно-ракетных систем, межвидовых радиолокационных станций и других средств защиты воздушного пространства. По его мнению, Соединённые Штаты уже несколько лет работают над аналогом С-400, а заявления о нехватке пространства — это лишь оправдание неудачных попыток.

«Американцы ещё со времён сирийской кампании пытаются раскрыть секреты работы С-400. После того как Россия развернула ЗРК около авиационной базы Хмеймим для её защиты от средств воздушного нападения, попытки вскрыть работу комплекса не прекращались ни на день. Проводились разведывательные полёты, осуществлялись провокации с участием бомбардировщика B-52, но всё безуспешно. И теперь, чтобы как-то прикрыть своё фиаско, в США сказали, что не хватает места для испытаний на полигонах», — добавил Леонков.

«Триумф» на рынке вооружений

Зенитно-ракетный комплекс С-400 способен поражать все известные средства авиации, включая беспилотники, истребители пятого поколения с технологией малозаметности и самолёты-разведчики, а также оперативно-тактические ракеты. «Триумф» предназначен для защиты важнейших стратегических объектов и может уничтожать аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

С-400 оснащён радиолокационными средствами, которые способны выявить цель на расстоянии до 600 км. При этом дальность поражения составляет от 1 до 200—250 км.

О потенциале комплекса ранее положительно отзывались различные американские издания. Так, в частном разведывательном агентстве Stratfor «Триумф» назвали одним из самых эффективных в мире. А The National Interest предположил, что С-400 будет использоваться ещё десятилетия из-за его универсальности, несмотря на появление системы ПВО следующего поколения.

Выгрузка российского ЗРК С-400 из грузового самолёта в Анкаре

AFP

© TURKISH DEFENCE MINISTRY

Благодаря этим свойствам российский комплекс по-прежнему востребован на международном рынке вооружений. Контракты на поставку ЗРК подписаны с Китаем, Турцией и Индией. Интерес к оружию проявляли также Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Алжир, Ирак и другие страны.

В январе стало известно о планах Белоруссии оснастить свои зенитно-ракетные войска российскими С-400.

Однако экспорт «Триумфа», по всей видимости, не устраивает власти Соединённых Штатов. В прошлом году Вашингтон ввёл санкции против Анкары за покупку российского комплекса.

Под рестрикции попали Управление оборонной промышленности страны и четверо турецких чиновников. Как пояснили в США, ограничения были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Турция осудила такое давление со стороны западного партнёра и не стала отказываться от сотрудничества с РФ в рамках контракта.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что решение Вашингтона не добавляет США авторитета на международной арене.

«Это, конечно же, очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних, принудительных мер, которыми Соединённые Штаты пользуются многие годы (уже десятилетия) налево и направо», — прокомментировал глава ведомства Сергей Лавров.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, американские власти борются за дорогостоящий рынок вооружений. Однако вместо того, чтобы предложить конкурентоспособный товар, они используют преимущественно нечестные методы.

«США накладывают санкции на тех, кто приобретает высокотехнологичное вооружение. Таким образом они хотят по возможности купировать процесс и, вероятно, будут дальше противодействовать, применяя все возможные формы запугивания, давления и шантажа», — заключил собеседник RT.