«Ускорит поражение сил противника»: как комплекс «Завет» может усилить части противотанковой обороны РФ
- Командно-наблюдательная машина комплекса «Завет»
- © АО «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал серийные поставки в войска комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет», сообщает пресс-служба госкорпорации.
«Комплекс обеспечивает целеуказание противотанковым соединениям и позволяет организовать отражение атаки бронетехники противника», — говорится на сайте «Ростеха».
Ключевым элементом системы автоматизированного управления, непосредственным разработчиком которой выступает пензенское НПП «Рубин», является командно-наблюдательная машина, созданная на базе БМП-3. Однако вместо 100-мм и 30-мм артиллерийских орудий конструкторы установили на этой платформе средства разведки и наблюдения.
Машина оснащена оптико-электронной системой и выносной радиолокационной станцией (РЛС). Благодаря этому оборудованию она способна обнаружить цели на расстоянии до 7 км и распознать их на дистанции до 5 км.
«После определения координат и обработки данных система («Завет») выполняет автоматическое распределение целей. Вся информация доводится до средств поражения противника в режиме времени, близком к реальному», — отмечают в «Ростехе».
Приём и передача информации подчинённым и вышестоящим пунктам управления осуществляется по радио- и проводным каналам. Возможности «Завета» позволяют производить обмен данными на расстоянии до 100 км.
В целом, как отмечают в «Ростехе», использование на современном театре военных действий автоматизированных систем управления существенно повышает эффективность всех видов вооружения.
«Реализованные в комплексе («Завет». — RT) технические решения обеспечивают непрерывное управление противотанковыми формированиями, в том числе за счёт возможности реконфигурации системы управления и передачи функций вышедших из строя пунктов управления подчинённым или вышестоящим инстанциям», — говорится на сайте госкорпорации.
Противотанковая оборона
«Завет» — комплекс автоматизированного управления с элементами искусственного интеллекта. Он способен определять танкоопасные направления и организовывать отражение атаки бронетехники противника.
По информации газеты «Известия», «Завет» может собирать разведывательную информацию не только с помощью собственной аппаратуры. Комплекс рассчитан на приём сообщений от наземных подразделений и беспилотников.
Главная функция системы — защита армейских группировок от вражеских танков, боевых машин, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок. Аппаратура «Завета» в автоматизированном режиме формирует план ликвидации сил противника, классифицируя цели по степени опасности, которую они представляют.
- Танк после поражения ракетой
- © Министерство обороны РФ
Затем координаты объектов неприятеля отправляются расчётам противотанковых средств. В настоящее время в российской армии они представлены несколькими типами машин.
Одна из них — самоходная ракетная система «Хризантема-С», отвечающая за дальний эшелон противотанковой обороны. Этот комплекс предназначен для уничтожения низколетящих аппаратов, пехоты, малотоннажных надводных платформ, инженерных сооружений и вражеской бронетехники, оснащённой средствами динамической защиты.
Сопровождение неприятеля «Хризантема-С» способна осуществлять с помощью собственной РЛС без участия оператора. Наличие дополнительной лазерной системы наведения позволяет расчёту вести огонь залпом одновременно по двум целям. Удары по объектам неприятеля комплекс может производить без оптического и тепловизионного прицеливания.
«Взвод комплексов «Хризантема-С» в количестве трёх боевых машин способен успешно отразить атаку танковой роты противника в количестве 14 единиц, уничтожив при этом не менее 60% танков», — говорится в материалах Минобороны РФ.
Максимальная дальность стрельбы «Хризантемы-С» составляет 6 км, минимальная — 400 м, возимый боезапас — 15 сверхзвуковых ракет. На шоссе 20-тонная самоходка, смонтированная на шасси БПМ-3, может развивать скорость до 70 км/ч.
Ещё одним получателем информации от «Завета», как считают эксперты, может выступать комплекс «Штурм-С», предназначенный для борьбы с танками, бронемашинами, живой силой и малоскоростной авиацией противника.
Эта самоходная установка способна обстреливать неподвижные и движущиеся цели на дальности до 5 км. Кумулятивная боевая часть ракеты обеспечивает пробивание брони вражеской техники толщиной до 560—800 мм.
«Штурм-С» оснащён высокотехнологичной аппаратурой, помогающей экипажу вести огонь без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника. Данный комплекс смонтирован на шасси МТ-ЛБ и существенно легче «Хризантемы-С».
Кроме того, как полагают специалисты, командно-наблюдательная машина «Завета» способна взаимодействовать на поле боя с семейством противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», который российская промышленность выпускает в самоходном и носимом вариантах.
Комплекс может вести огонь на дальности до 5,5—10 км, минимальная дистанция стрельбы оценивается в 100—150 м. Наведение управляемой ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. «Корнет» способен выполнять задачи в условиях радиоэлектронных и оптических помех.
«Беспрепятственные действия»
В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов спрогнозировал, что «Завет» станет крайне важным элементом для российских противотанковых подразделений, ведь использование комплекса позволит увеличить скорость фиксации целей и реакции на угрозы.
«Насколько я понимаю, «Завет» сделает более быстрым процесс обнаружения целей, их идентификации и распределения. Естественно, ускорится и поражение сил противника наиболее подходящими для этого средствами», — пояснил Суворов.
Он считает, что базовой функцией «Завета» станет прикрытие разных группировок, включая танковые войска, которые в значительной мере обеспечивают успех в современном общевойсковом сражении. Суворов полагает, что «Завет» улучшит координацию противотанковых сил и станет эффективным средством прикрытия армейских формирований на поле боя.
«Залог успеха в общевойсковом бое — это прежде всего качество организации взаимодействия. Для это нужны хорошо подготовленные командиры и соответствующая техника, которая будет должным образом проводить разведку и передавать информацию. Выполнению именно этой задачи и служит «Завет», — говорит Суворов.
- Танковая колонна ВС РФ
- РИА Новости
- © Владимир Сергеев
В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин связал поставки в российские войска «Завета» с общемировой тенденцией автоматизации управления боевыми действиями.
По его мнению, этот комплекс решает множество насущных вопросов информационного обеспечения войсковых группировок.
«Средства огневого поражения не всегда «видят» противника и не всегда владеют полной информацией, поэтому они нуждаются в данных от внешних источников, в получении координат вражеских объектов. То есть современная электроника и средства разведки передают необходимую информацию на конкретные боевые единицы», — отметил Литовкин.
Собеседник RT считает, что главным образом «Завет» будет выполнять функцию средства обороны танковых подразделений. По словам Литовкина, они нуждаются в прикрытии от комплексов поражения, которые постоянно совершенствует вероятный противник.
«Танки остаются основной ударной силой для проведения сухопутных операций. Но они нуждаются в серьёзной поддержке. Появление любых вооружений, особенно таких, как «Завет», которые обеспечивают беспрепятственные действия танков, можно только поприветствовать», — подытожил Литовкин.
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