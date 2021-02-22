«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружённых сил России

Государственные испытания новых управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и управляемых мин «Грань» для Вооружённых сил России завершатся в 2021 году. Об этом сообщили в концерне «Калашников». Снаряды способны с высокой точностью поражать движущиеся и стационарные цели днём и ночью, без предварительной пристрелки. В 2018 году российские вооружённые силы успешно использовали подобные боеприпасы для уничтожения террористов в Сирии. Эксперты отмечают, что эти снаряды относятся к классу высокоточного оружия и подходят для выполнения задач, которые не могут решить традиционные артиллерийские боеприпасы.

В 2021 году завершатся государственные испытания новых управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» и управляемых мин «Грань» для Вооружённых сил России. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«В этом году концерн совместно с разработчиком АО «Конструкторское бюро приборостроения» завершает две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам «Краснополь-М2» и «Грань». Госиспытания изделий планируется завершить в текущем году», — приводит слова концерна РИА Новости.

По данным Рособоронэкспорта, комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М2» предназначен для поражения как движущихся, так и стационарных бронированных целей и сооружений. В свою очередь, комплекс «Грань» предназначен для использования в миномётах и безоткатных орудиях калибра 120 мм.

Кроме управляемых снарядов в их состав также входит комплекс средств для управления огнём «Малахит» — он обеспечивает обнаружение и подсвет целей, их привязку по топографическим данным, а также расчёт и ввод установок стрельбы для оружия.

В числе особенностей комплекса «Краснополь-М2» отмечаются способность поражать цели первым выстрелом без пристрелки, поражение целей как днём, так и ночью с огневых позиций любого вида, а также попадание в цели, расположенные на значительном расстоянии друг от друга без изменения установок стрельбы.

Максимальная дальность стрельбы комплекса — до 25 км при массе снаряда в 54 кг. При этом температурный диапазон применения «Краснополь-М2» очень широк: от -40 до +60 градусов.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в основании подобного снаряда находится донный газогенератор с небольшим количеством твёрдого топлива и инерционная навигационная система, которая по заложенным координатам корректирует полёт.

«Если снаряд будет отклоняться, то с помощью рулевого управления можно скорректировать полёт, чтобы тот наиболее точно вышел в заданную точку. Данный боеприпас создавался для таких артиллерийских систем большого калибра, как САУ «Коалиция-СВ», «Мста-С», «Мста-Б», — рассказал Леонков в беседе с RT.

Многолетние наработки

Разработка управляемых снарядов «Краснополь» началась в 1970-е годы в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП). Один из разработчиков этих снарядов — Юрий Сергеев — в интервью для портала «Ростеха» в 2013 году сказал, что работы в этом направлении начались в 1973 году после подписания соглашения между СССР и США по ограничению стратегических вооружений и ПРО.

Тогда лаборатории перспективных разработок под руководством конструктора Юрия Журавлева пришлось свернуть свою деятельность по работе над автономными боевыми частями для баллистических ракет, однако научный коллектив решил применить свои наработки в артиллерии.

«Меньше чем через год, используя накопленный опыт в части самонаведения, мы разработали управляемый артиллерийский снаряд калибра 122-мм с лазерной полуактивной головкой самонаведения. По результатам этих проработок по решению правительства и Минобороны нам была задана ОКР «Краснополь» по созданию управляемого снаряда для 152-мм артсистем Д-20 и 2С3М», — рассказал Юрий Сергеев.

Разработчики, по его словам, конкурировали с американским снарядом Copperhead калибра 155 мм, а также с другим советским управляемым снарядом — комплексом 2К24 «Сантиметр» калибра 152 мм. Конструктор отметил, что «Краснополь» по своим показателям превзошёл все аналоги.

Впервые снаряд «Краснополь» был представлен за рубежом в 1993 году на IDEX — крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока. Тогда в ходе демонстрации орудие «Мста-С» 39 раз из 40 попало в цель на расстоянии в 20 км.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил принцип работы подобных снарядов.

«Краснополь-М2» относится к классу корректируемых боеприпасов, которые регулируют свою траекторию по отраженному лазерному лучу. Для их эффективного применения необходимо, чтобы беспилотник или индивидуальный комплект разведки, в состав которого входит лазерный дальномер, подсвечивали цель противника кодированным лучом, выставляя кодировку цели на боеприпасе», — рассказал военный эксперт.

Он отметил, что модифицированные версии снарядов «Краснополь» и «Грань» значительно превосходят по характеристикам своих предшественников.

«Комплектующие первых серий боеприпасов «Краснополь» и «Грань» производились на Украине. Кроме того, они не могли работать на больших дистанциях, и у них не было высокой точности поражения целей противника. Сегодня данные боеприпасы модернизированы, их комплектующие заменены на российские. Всё это в комплексе увеличило точность попадания и сократило отклонения до минимальных показателей — в пределах одного или двух метров. Кроме того, теперь снаряды способны работать на гораздо больших дистанциях», — пояснил Виктор Мураховский.

Успешное применение

У Вооружённых сил России уже есть опыт успешного применения управляемых снарядов «Краснополь» в боевых условиях. В 2018 году Минобороны РФ сообщило об уничтожении с помощью этого оружия группы боевиков, осуществивших нападение на авиабазу ВКС Хмеймим.

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь», — отметили в российском оборонном ведомстве.

155-мм управляемый снаряд Краснополь

© Виталий Кузьмин

Кроме того, в рамках этой операции в провинции Идлиб также с помощью снаряда «Краснополь» был уничтожен цех сборки и хранения ударных беспилотников, которые использовали террористы.

«После модернизации они использовались в Сирии, где впервые работали в боевой обстановке в комплекте с лазерными целеуказателями на беспилотных российских летательных аппаратах. Можно ожидать, что по мере роста применения высокоточного и автономного оружия данные снаряды будут более широко применяться на театрах военных действий в будущем», — считает Мураховский.

При этом эксперт напомнил, что подобные боеприпасы относятся к классу высокоточного вооружения, и их цена в десятки раз превышает стоимость обычных снарядов и минометных мин.

Скорее всего, после испытаний и окончательного решения Минобороны РФ новые снаряды «Краснополь-М2» и управляемые мины «Грань» будут приняты на вооружение, полагает Алексей Леонков.

«Данные боеприпасы не будут составлять весь арсенал артиллерийской установки. Этот снаряд будет присутствовать в определённом количестве в зависимости от задач, которые должны будут решать российские артиллерийские системы «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Учитывая высокую стоимость одного снаряда, он будет применяться по особым целям», — подчеркнул эксперт.

Однако, несмотря на высокую стоимость, в будущем подобные боеприпасы будут более широко применяться на театрах военных действий, считает Леонков.

«Если цель находится далеко, например, за 20—30 км, то обычные снаряды в неё не попадут. Даже одновременно выпущенные по одной цели два снаряда могут не нанести урона противнику. Но такие боеприпасы, как «Краснополь», с этой задачей справятся», — заключил эксперт.