Россия провела пять успешных пусков ракет с блоками «Авангард»

Россия с 2012 года провела пять успешных испытательных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард».

Об этом свидетельствуют «Основные итоги деятельности Вооружённых сил Российской Федерации в 2012—2020 годах».

«В период с 2012 по 2020 год проведено пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард», — цитирует итоги РИА Новости.

Как уточняет агентство, российские войска стратегического назначения уже получили на вооружение четыре «Авангарда».

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Во время заседания коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений: ни у кого больше нет гиперзвукового оружия. В войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет».