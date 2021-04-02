В России создаётся цепочка гиперзвуковых систем в развитие «Авангарда»

В России разрабатывается цепочка гиперзвуковых систем, которые станут развитием «Авангарда», «Циркона» и «Кинжала», сообщил гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов.

«Сегодня то, что на слуху, — «Авангарды», «Цирконы», «Кинжалы», а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться», — сказал он журналистам во время Академических чтений по космонавтике. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем «Авангард», при этом его можно совершенствовать с точки зрения имеющихся систем.

«Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же «Авангарда», с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идёт внутреннее совершенствование», — сказал Леонов.

Глава предприятия добавил, что Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям.

В декабре 2020 года фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов. Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российской армии начнутся в 2022 году.

Тогда же Министерство обороны опубликовало новые данные о скорости полёта гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард», согласно которым он разгоняется до 28 Махов.

Также российский президент Владимир Путин отмечал, что Россия в настоящее время работает над «противоядием» от будущего гиперзвукового оружия в других ведущих армиях мира. Он допустил, что у России с большой долей вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.