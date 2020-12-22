Минобороны опубликовало новые данные о скорости полёта «Авангарда»

Российское Министерство обороны опубликовало новые данные о скорости полёта гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард», согласно которым он разгоняется до 28 Махов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Основные итоги деятельности Вооружённых сил Российской Федерации в 2012—2020 годах».

Как уточняет агентство, эта скорость примерно равна 7,5 км/с.

О разработке комплекса «Авангард» стало известно из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Глава государства отметил, что этот крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В сентябре Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку «Авангарда».