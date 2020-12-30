В Минобороны назвали сроки серийной поставки ракет «Циркон»

Короткая ссылка
Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российской армии начнутся в 2022 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
В Минобороны назвали сроки серийной поставки ракет «Циркон»
  • globallookpress.com

«Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Так, в 2020 году проведён ряд успешных пусков ракеты комплекса «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков», и уже начиная с 2022 года начнётся их серийная поставка», — цитирует ТАСС замминистра.

По словам Криворучко, продолжается ежегодная закупка противокорабельных крылатых ракет комплекса «Оникс» и крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Ранее фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить