В Минобороны назвали сроки серийной поставки ракет «Циркон»

Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российской армии начнутся в 2022 году. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Так, в 2020 году проведён ряд успешных пусков ракеты комплекса «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков», и уже начиная с 2022 года начнётся их серийная поставка», — цитирует ТАСС замминистра.

По словам Криворучко, продолжается ежегодная закупка противокорабельных крылатых ракет комплекса «Оникс» и крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Ранее фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.