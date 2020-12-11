Фрегат «Адмирал Горшков» провёл пуск ракеты «Циркон» из Белого моря
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что ракета успешно поразила береговую цель, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 350 км.
«Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны России показало кадры испытательного пуска ракеты «Циркон», который провели в Белом море.