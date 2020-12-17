Путин заявил о работе России над «противоядием» от гиперзвукового оружия

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Россия в настоящее время работает над «противоядием» от будущего гиперзвукового оружия в других ведущих армиях мира, рассказал российский президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Путин заявил о работе России над «противоядием» от гиперзвукового оружия
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«(Гонка вооружений. — RT) — так она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора по ПРО всё и началось... Одна страна строит «зонтик» для себя, конечный результат будет какой? Обнуление нашего ядерного потенциала... Мы должны были сделать всё, чтобы этого не случилось: или самим строить эту ПРО либо создавать системы, которым эта ПРО не помеха», — сказал он.

Путин напомнил, что Россия это сделала, в том числе с помощью гиперзвукового оружия и комплекса «Авангард» в частности.

«Напомню, 20 с лишним махов, глобальной дальности и не баллистическая. Никакие системы ПРО на неё не влияют», — сказал глава государства.

Президент напомнил также про «Кинжалы» и «Циркон», отметив, что фактический работа на «Цирконом» завершена.

«Восемь с лишним махов, дальность большая. Причём она может быть размещена на носителях стационарных, так и и на кораблях, причём на надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, вот и всё станет ясно», — рассказал президент. Он подчеркнул, что наличие таких вооружений влияет на ситуацию в мире.

Путин также напомнил о разработанной США теории молниеносного обезоруживающего удара — «удара высокоточным оружием по центрам управления».

«Высокоточное оружие есть. А гиперзвукового пока нет у них. Сделают, очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся... Сейчас мы в том числе над этим работаем — над противоядием от будущего гиперзвукового оружия в других ведущих армиях мира. Я уверен, мы это сделаем», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в России на боевом дежурстве также уже находится лазерное оружие «Пересвет» и активно идёт работа по «Сармату», «Посейдону» и ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности.

При всём этом, обратил внимание президент, России удаётся сделать это, находясь на шестом месте в мире по объёмом финансирования армии.

В сентябре российский лидер также заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения.

В июне глава государства отметил, что у России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.

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