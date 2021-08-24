Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»

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Министерство обороны России подписало контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».
Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

«Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 («Циркон». — RT). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручён генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», — заявили в министерстве.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко назвал сроки завершения государственных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В июле фрегат «Адмирал Горшков» успешно произвёл пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Она прямым попаданием поразила цель на побережье Баренцева моря, которая находилась на расстоянии 350 км.

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