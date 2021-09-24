«Налог на суверенитет»: в РФ ответили на одобрение палатой представителей США антироссийских санкций
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Принятие Соединёнными Штатами нового пакета антироссийских санкций перечеркнёт надежды на восстановление двустороннего диалога, появившиеся после женевского саммита Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проект закона об оборонном бюджете США, в текст которого включены положения о новых рестрикциях против России и который был утверждён в нижней палате конгресса.
«Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту ещё предстоит пройти несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация к этом рекомендациям. Я имею в виду, относительно санкций», — заявил Песков.
«Это был наихудший сценарий развития наших отношений. Конечно же, это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на восстановление какого-то субстантивного диалога, которые появились после Женевы», — добавил пресс-секретарь президента.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что подобные односторонние санкции можно считать оружием, раз они принимаются в рамках оборонного бюджета.
«Санкции сегодня окончательно стали «налогом на суверенитет». Это, по сути, плата за возможность проводить независимую политику. И их главная функция — не наказание страны, которой устраивают показательную порку, а устрашение колеблющихся. Размышляете над тем, как себя вести в той или иной ситуации, как голосовать в ООН или у кого покупать оружие, например? Вот вам цена свободы, см. пример России», — написал Косачёв в Facebook.
Он добавил, что включение в санкционные списки высших руководителей другого государства, включая главу кабмина и членов правительства, — это «дипломатический моветон», особенно на фоне попыток начать переговоры по целому комплексу проблем, затрагивающих многие страны.
Нижняя палата конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год в ночь на 24 сентября. За выделение $777,9 млрд проголосовали 316 законодателей, 113 высказались против (изначально администрация Байдена запрашивала $752,9 млрд).
«Друзья, дело сделано! Палата представителей утвердила законопроект о национальной обороне, а также все шесть законопроектов о борьбе с клептократией. В их числе законопроект кокуса по борьбе с коррупцией и клептократией за рубежом (среди прочих над ним работали конгрессмены Том Малиновски и Джон Кёртис), перечисляющий 35 нарушителей прав человека и клептократов из списка Навального и обязывающий администрацию рассмотреть вопрос введения против них санкций», — написал в своём Twitter конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро.
Теперь законопроект будет рассмотрен сенатом. Как сообщает The Hill, ожидается, что это произойдёт в октябре. В случае одобрения документ поступит на подпись американскому президенту.
В проект оборонного бюджета включены ряд поправок антироссийской направленности. В частности, предусмотрено возможное введение персональных санкций против 35 российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ, якобы причастных к «нарушениям прав человека».
«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли любое лицо, перечисленное в подразделе b, критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b Глобального закона Магнитского», — говорится в тексте поправки.
Рестрикции предлагается ввести против премьер-министра Михаила Мишустина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы администрации президента Антона Вайно, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, мэра Москвы Сергея Собянина и других представителей власти.
Также в список включены главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьёв, ряд крупных бизнесменов и представителей банковской сферы.
«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — заявила Симоньян, комментируя своё включение в список.
Напомним, в конце января телеканал CNN сообщал, что Фонд борьбы с коррупцией* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту Владимиру Путину».
«США — очень громоздкий, инерционный механизм»
По словам политолога Юрия Светова, внесённые в оборонный бюджет США поправки, имеющие явную антироссийскую направленность, обусловлены текущей повесткой дня в Вашингтоне.
«Уже скоро 2022 год, промежуточные выборы в конгресс, соответственно, конгрессменам нужно напоминать о себе. Как всегда, предвыборная кампания диктует повестку дня. Я бы полностью согласился с позицией Дмитрия Пескова, который сказал, что в комитетах конгресса работает множество людей, которые люто ненавидят Россию. Думаю, это ещё на долгие годы», — подчеркнул собеседник RT.
В свою очередь, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин отметил, что в Соединённых Штатах продолжается антироссийская истерия, которую можно сменить только договорённостями на высшем уровне.
«Это не обострение, это продолжающееся давление и угроза, которая не исчезла. Та линия, которая была реализована при Трампе, будет продолжаться и при этой администрации и, вероятнее всего, при следующей. США — это не только президент, США — очень громоздкий, инерционный механизм. Надо готовиться к тому, что они очень длительный промежуток времени не сойдут с пути санкционного давления и оказания влияния на Россию... Остановить его или скорректировать могут только принципиальные договорённости, может быть, на уровне глав государств, если остальные институты в США позволят президенту быть мобильным и изменить эту политику в отношении России», — заметил он.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
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