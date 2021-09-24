«Налог на суверенитет»: в РФ ответили на одобрение палатой представителей США антироссийских санкций

Введение США новых антироссийских санкций перечеркнёт «скромные надежды» на возможность восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал принятие в нижней палате конгресса проекта оборонного бюджета на 2022 финансовый год. В документе есть ряд положений антироссийской направленности. В частности, Белому дому предложено рассмотреть введение санкций против 35 политиков, бизнесменов и представителей СМИ. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва, подобная инициатива — «дипломатический моветон», особенно на фоне попыток начать переговоры по целому комплексу проблем. Эксперты отмечают, что остановить существующий вектор давления на Россию могут только принципиальные договорённости на уровне глав государств, если остальные институты США позволят президенту изменить эту политику.

Принятие Соединёнными Штатами нового пакета антироссийских санкций перечеркнёт надежды на восстановление двустороннего диалога, появившиеся после женевского саммита Владимира Путина и Джо Байдена в июне 2021 года. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проект закона об оборонном бюджете США, в текст которого включены положения о новых рестрикциях против России и который был утверждён в нижней палате конгресса.

«Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту ещё предстоит пройти несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация к этом рекомендациям. Я имею в виду, относительно санкций», — заявил Песков.

«Это был наихудший сценарий развития наших отношений. Конечно же, это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на восстановление какого-то субстантивного диалога, которые появились после Женевы», — добавил пресс-секретарь президента.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что подобные односторонние санкции можно считать оружием, раз они принимаются в рамках оборонного бюджета.

«Санкции сегодня окончательно стали «налогом на суверенитет». Это, по сути, плата за возможность проводить независимую политику. И их главная функция — не наказание страны, которой устраивают показательную порку, а устрашение колеблющихся. Размышляете над тем, как себя вести в той или иной ситуации, как голосовать в ООН или у кого покупать оружие, например? Вот вам цена свободы, см. пример России», — написал Косачёв в Facebook.

Он добавил, что включение в санкционные списки высших руководителей другого государства, включая главу кабмина и членов правительства, — это «дипломатический моветон», особенно на фоне попыток начать переговоры по целому комплексу проблем, затрагивающих многие страны.

Нижняя палата конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год в ночь на 24 сентября. За выделение $777,9 млрд проголосовали 316 законодателей, 113 высказались против (изначально администрация Байдена запрашивала $752,9 млрд).

«Друзья, дело сделано! Палата представителей утвердила законопроект о национальной обороне, а также все шесть законопроектов о борьбе с клептократией. В их числе законопроект кокуса по борьбе с коррупцией и клептократией за рубежом (среди прочих над ним работали конгрессмены Том Малиновски и Джон Кёртис), перечисляющий 35 нарушителей прав человека и клептократов из списка Навального и обязывающий администрацию рассмотреть вопрос введения против них санкций», — написал в своём Twitter конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро.

Теперь законопроект будет рассмотрен сенатом. Как сообщает The Hill, ожидается, что это произойдёт в октябре. В случае одобрения документ поступит на подпись американскому президенту.

В проект оборонного бюджета включены ряд поправок антироссийской направленности. В частности, предусмотрено возможное введение персональных санкций против 35 российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ, якобы причастных к «нарушениям прав человека».

«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли любое лицо, перечисленное в подразделе b, критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b Глобального закона Магнитского», — говорится в тексте поправки.

Рестрикции предлагается ввести против премьер-министра Михаила Мишустина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы администрации президента Антона Вайно, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, мэра Москвы Сергея Собянина и других представителей власти.

Также в список включены главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьёв, ряд крупных бизнесменов и представителей банковской сферы.

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«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — заявила Симоньян, комментируя своё включение в список.

Напомним, в конце января телеканал CNN сообщал, что Фонд борьбы с коррупцией* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту Владимиру Путину».

«США — очень громоздкий, инерционный механизм»

По словам политолога Юрия Светова, внесённые в оборонный бюджет США поправки, имеющие явную антироссийскую направленность, обусловлены текущей повесткой дня в Вашингтоне.

«Уже скоро 2022 год, промежуточные выборы в конгресс, соответственно, конгрессменам нужно напоминать о себе. Как всегда, предвыборная кампания диктует повестку дня. Я бы полностью согласился с позицией Дмитрия Пескова, который сказал, что в комитетах конгресса работает множество людей, которые люто ненавидят Россию. Думаю, это ещё на долгие годы», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин отметил, что в Соединённых Штатах продолжается антироссийская истерия, которую можно сменить только договорённостями на высшем уровне.

«Это не обострение, это продолжающееся давление и угроза, которая не исчезла. Та линия, которая была реализована при Трампе, будет продолжаться и при этой администрации и, вероятнее всего, при следующей. США — это не только президент, США — очень громоздкий, инерционный механизм. Надо готовиться к тому, что они очень длительный промежуток времени не сойдут с пути санкционного давления и оказания влияния на Россию... Остановить его или скорректировать могут только принципиальные договорённости, может быть, на уровне глав государств, если остальные институты в США позволят президенту быть мобильным и изменить эту политику в отношении России», — заметил он.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.