МИД России предостерёг США от новых антироссийских санкций

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предупреждает Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей.
МИД России предостерёг США от новых антироссийских санкций
  • Reuters

«По всей видимости, всё, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке».

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв конгрессменов США к новым санкциям против России.

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