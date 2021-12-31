«Будет дан адекватный ответ»: Лавров прокомментировал возможные военные провокации Украины против республик Донбасса

Москва даст «адекватный ответ» на любые возможные военные провокации со стороны Киева в Донбассе, где проживают сотни тысяч российских граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, США и другие страны НАТО поддерживают милитаристские устремления Киева, поставляя на Украину оружие и направляя туда своих военных специалистов. Лавров отметил, что российская сторона продолжит прилагать усилия к разрешению конфликта политико-дипломатическим путём. Наряду с этим министр подчеркнул, что Москва не позволит странам Запада «замотать» в дискуссиях предложения о гарантиях безопасности, которые направлены на создание новой системы договорённостей.

Продолжающаяся уже восьмой год гражданская война на Украине далека от завершения из-за действий Киева, но Москва предпримет все необходимые меры для защиты сотен тысяч граждан России, проживающих в Донбассе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путём. Безальтернативной основой для этого остаётся минский комплекс мер, одобренный резолюцией 2202 СБ ООН. На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ», — сказал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что милитаристские устремления Киева находят поддержку у Соединённых Штатов и других стран НАТО, которые направляют на Украину военных специалистов и оружие. Глава МИД напомнил, что только Вашингтон с 2014 года потратил на нужды ВСУ более $2,5 млрд, ещё $300 млн заложено на эти цели в бюджет США на следующий год.

По словам Лаврова, государства — члены Североатлантического альянса «планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России», строят там базы и используют территорию страны для проведения учений. Так, на 2022 год намечено десять совместных военных манёвров ВСУ и подразделений НАТО, включая одни круглогодичные.

В них примут участие до 64 тыс. военнослужащих (почти в два раза больше, чем в 2021 году), около 360 самолётов и вертолётов (более чем в три раза больше), до 256 боевых кораблей (почти в четыре раза больше по сравнению с 2021-м), сообщил министр. «Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведённые факты не настраивают на оптимистичный лад», — констатировал глава МИД.

«Киевский режим, естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что власти Украины готовятся к силовому решению «проблемы Донбасса», подчеркнув, что страны НАТО поддерживают Киев в готовящемся «крестовом походе против собственного населения».

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что лишь неукоснительное соблюдение Киевом, Донецком и Луганском мер по усилению режима прекращения огня позволит добиться долгожданной тишины на юго-востоке Украины и будет способствовать выполнению всех положений минского комплекса мер», — сказала она в ходе брифинга 30 декабря.

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«России нужны юридически обязывающие гарантии безопасности от США и НАТО»

Сергей Лавров также подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» в бесконечных дискуссиях российские предложения по взаимным гарантиям безопасности. По его словам, для РФ принципиально важно участие в переговорах высокопоставленных военных США и стран НАТО.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — заметил министр.

Он добавил, что российские инициативы направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, которая основана на принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства.

«Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству», — сказал Лавров.

Напомним, что 15 декабря Москва направила западным партнёрам проекты соглашений с США и НАТО по вопросам безопасности. 17 декабря внешнеполитическое ведомство обнародовало оба документа.

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В первом проекте договора, в частности, говорится о намерении воздерживаться от размещения вооружённых сил в районах, где такое развёртывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности. Также США предлагается взять на себя обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приёма в альянс государств, ранее входивших в состав СССР, не создавать военные базы на территории этих стран.

Согласно второму документу, Россия и НАТО должны подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников, а членам альянса предлагается принять обязательства, которые исключают его расширение, а также ведение блоком любой военной деятельности на территории Украины, стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Ещё одним условием является договорённость о неразмещении Россией и НАТО вооружённых сил на территории других стран Европы, за исключением сил, которые находились там по состоянию на 27 мая 1997 года.

В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, главной темой которого стал вопрос запуска переговорного процесса по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. В ходе беседы российский лидер разъяснил главе Белого дома принципиальные подходы, заложенные в основу документов, направленных США и НАТО.

«Подчёркнуто, что результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности», — сообщили в Кремле.

Переговоры по вопросам безопасности пройдут в Женеве 9—10 января, 12 января состоится встреча в Брюсселе в рамках Совета Россия — НАТО, а 13 января начнутся дискуссии в ОБСЕ.