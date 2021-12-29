Медиазачистка: как Зеленский борется с неугодными СМИ и проводит стратегию информационного противодействия России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны. В ней прописаны основные вызовы и угрозы, источником которых главным образом называется Россия, а также меры по противодействию им. В частности, речь идёт о борьбе с информационной политикой РФ и её «доминированием» в Донбассе, а также «попытками манипуляций сознанием граждан» по теме интеграции Украины в ЕС и НАТО. Для этого в Киеве намерены регулировать медиапространство и повышать медиаграмотность общества. Параллельно с этим документом Зеленский утвердил санкции в отношении ряда медиакомпаний, куда входят украинские оппозиционные телеканалы. Эксперты считают, что таким образом президент пытается сформировать подконтрольное ему информационное пространство и искоренить инакомыслие в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий стратегию информационной безопасности страны, которая была принята Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

В частности, в документе прописана необходимость противодействия России в информационной сфере. При этом в стратегии говорится, что информационная политика Москвы якобы представляет угрозу не только для Украины, но и для «других демократических государств». Ей в Киеве намерены противостоять санкциями и введением ответственности за их нарушение.

На Банковой также собираются бороться с «информационным доминированием» России на неподконтрольных территориях, с увеличением числа глобальных дезинформационных кампаний, с низким уровнем медиаграмотности общества и с «попытками манипуляций сознанием граждан Украины» относительно европейской и евро-атлантической интеграции страны.

Своя журналистика

В стратегии утверждается, что Москва использует методы «тотального подавления свободы слова, контроля над редакционной политикой средств массовой информации и других информационных ресурсов, которые функционируют на этих территориях» (имеются в виду территории ЛНР и ДНР). При этом киевские власти утверждают, что намерены совершенствовать регулирование условий деятельности журналистов для их защиты.

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Так, в стратегии отмечается, что актуальной проблемой являются случаи вмешательства в профессиональную деятельность СМИ и их сотрудников, а также посягательства на их свободу в виде препятствования работе, угроз, насилия и посягательства на жизнь и собственность журналистов.

«Указанное лишает журналистов возможности надлежащим образом информировать общество об общественно важных событиях и явлениях», — следует из документа.

При этом, как отмечают эксперты, сами власти и выступают акторами, ограничивающими свободу слова в стране. Так, параллельно с утверждением стратегии информбезопасности Зеленский одобрил предложенные СНБО санкции в отношении трёх медиакомпаний, в которые входят оппозиционные телеканалы. В их числе — ООО «Тайм медиа» (телеканал «Первый независимый», который создали журналисты закрытых ранее ресурсов «112 Украина», NewsOne и ZIK), ООО «Телепростир» (принадлежит народному депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестору Шуфричу) и медиахолдинг «Новости» (в него входят «112 Украина», NewsOne и ZIK).

Рестрикции против них вводятся сроком на пять лет. Компаниям запрещается пользоваться радиочастотными ресурсами Украины, для них ограничивается или приостанавливается предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования. Помимо этого, резидентам иностранных государств и лицам, которые контролируются этими резидентами или действуют в интересах иностранных государств, запрещается приватизировать или брать в аренду государственное имущество. К тому же, в соответствии с ограничениями, иностранным гражданам в этих компаниях отказывают в предоставлении виз и аннулируют уже имеющиеся.

При этом в указе Зеленского по рестрикциям №684/2021 есть отсылка к решению СНБО от 28 декабря. Однако на сайте совета нет информации о проведении заседания на эту тему. Сообщается лишь, что 29 декабря должно было быть проведено собрание СНБО по распоряжению Зеленского, однако затем оно было перенесено на 30 декабря. В связи с этим в украинском медиапространстве высказываются предположения, что никакого заседания СНБО не проводилось, а была лишь его имитация, чтобы как можно скорее заблокировать неугодные телеканалы.

Площадь Независимости в Киеве

globallookpress.com

© Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

В частности, о том, что никаких анонсов заседания СНБО по санкциям не было, рассказал источник RT в партии «Батькивщина».

«Мы знаем, что ведомство собирало информацию и анализировало работу оппозиционных телеканалов. На них давно собирали компромат. Но такие действия просто вышли за рамки дозволенного. Критиковать власть, получается, запрещено», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь в «Европейской солидарности» отметили, что Зеленский пытается всеми способами остановить снижение своего рейтинга.

«Все те, кто критикует работу главы государства и его сообщников, — враги народа. Им не дают работать. Это уже давно не демократия, а авторитарный режим. На Украине всегда наблюдался бардак, но такого беспредела не было давно», — сказал источник RT в партии.

Устранение конкурентов

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже назвали новые санкции «плевком в лицо европейским политикам и журналистам, которые заявляли о недопустимости расправы над СМИ», надругательством над Конституцией страны и расправой над свободой слова. В ОПЗЖ указали на факт незаконности каких-либо рестрикций в отношении компаний, которые являются украинскими юридическими лицами. Там пояснили, что на них не может распространятся закон «О санкциях», потому что в нём прописано, что ограничения могут вводиться только в отношении «иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица, или физического лица — нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность».

В ОПЗЖ напомнили, что законы и Конституция запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не будет доказана и установлена решением суда. Таким образом, президент без разрешения суда не может прекращать работу телеканалов. В противном случае постановления типа нынешнего имеют признаки преступления, предусмотренного статьёй 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

В партии также выразили мнение, что последнее решение Зеленского продиктовано нежеланием выслушивать критику от нелояльных ему СМИ в отношении его социально-экономических инициатив. К тому же, считают в ОПЗЖ, таким образом президент устраняет конкурентов каналов «Рада» и «Дом», которые были созданы властями.

«Очередной акт глумления над свободой слова обусловлен полной беспомощностью власти Зеленского и его пропаганды, которой требуются диктатура, узурпация власти и полное подавление инакомыслия», — подчёркивается в заявлении ОПЗЖ.

Это не первый раз, когда Владимир Зеленский вводит санкции против оппозиционных СМИ. Схожие рестрикции в феврале был распространены на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также на их владельца, депутата Рады Тараса Козака. Несмотря на то, что свою озабоченность в связи с этим решением тогда высказали в Управлении ООН по правам человека, в посольстве США в Киеве действия президента поддержали. При этом в Евросоюзе от оценки обоснованности рестрикций в целом воздержались.

«Мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придаёт первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — заявил тогда представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

РИА Новости

Информационная зачистка

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что нынешние власти Украины всеми силами пытаются закрепить своё положение, поэтому превращают страну в авторитарное государство.

«Сейчас Украина управляется не гражданским обществом, а отдельной группировкой, находящейся в острой конфронтации с другими группировками. К сожалению, последние законодательные инициативы Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он хочет создать на Украине тоталитарное государство с жёстким механизмом подавления инакомыслия», — заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, «заслуга» в этом полностью принадлежит США и Европе, которые и закрывали глаза на действия Киева, и поощряли их.

«Из-за такого снисходительного отношения западных кураторов к Украине страна не только не продвинулась на пути к демократии, а даже откатилась назад. Украинский пример наглядно демонстрирует, насколько лицемерны «партнёры» с Запада, которые все грехи Киева пытаются переложить на Россию», — добавил аналитик.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил, что подписанная Зеленским стратегия информационной безопасности направлена не только против России, но и против самой Украины.

«Речь идёт о том, что украинское государство грубо нарушает нормы Всеобщей декларации прав человека и другие правовые нормы, касающиеся свободы слова, получения и предоставления информации, деятельности журналистов и СМИ. Фактически президент своим указом устанавливает политику, противоречащую интересам самих украинских граждан», — заявил Шаповалов.

В этом же ключе стоит рассматривать и санкции против оппозиционных телеканалов. «Информационное пространство Украины сегодня практически полностью зачищено, нет возможности получения информации из альтернативных источников. И это, видимо, не предел. Такими темпами украинские власти дойдут до создания железного занавеса, который постараются оправдать перед западными партнёрами. А те, в свою очередь, сочтут эти оправдания обоснованными и поддержат своих подопечных», — предположил Шаповалов.