Медиазачистка: как Зеленский борется с неугодными СМИ и проводит стратегию информационного противодействия России
- Президент Украины Владимир Зеленский
- AP
- © Johanna Geron
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий стратегию информационной безопасности страны, которая была принята Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.
В частности, в документе прописана необходимость противодействия России в информационной сфере. При этом в стратегии говорится, что информационная политика Москвы якобы представляет угрозу не только для Украины, но и для «других демократических государств». Ей в Киеве намерены противостоять санкциями и введением ответственности за их нарушение.
На Банковой также собираются бороться с «информационным доминированием» России на неподконтрольных территориях, с увеличением числа глобальных дезинформационных кампаний, с низким уровнем медиаграмотности общества и с «попытками манипуляций сознанием граждан Украины» относительно европейской и евро-атлантической интеграции страны.
Своя журналистика
В стратегии утверждается, что Москва использует методы «тотального подавления свободы слова, контроля над редакционной политикой средств массовой информации и других информационных ресурсов, которые функционируют на этих территориях» (имеются в виду территории ЛНР и ДНР). При этом киевские власти утверждают, что намерены совершенствовать регулирование условий деятельности журналистов для их защиты.
Так, в стратегии отмечается, что актуальной проблемой являются случаи вмешательства в профессиональную деятельность СМИ и их сотрудников, а также посягательства на их свободу в виде препятствования работе, угроз, насилия и посягательства на жизнь и собственность журналистов.
«Указанное лишает журналистов возможности надлежащим образом информировать общество об общественно важных событиях и явлениях», — следует из документа.
При этом, как отмечают эксперты, сами власти и выступают акторами, ограничивающими свободу слова в стране. Так, параллельно с утверждением стратегии информбезопасности Зеленский одобрил предложенные СНБО санкции в отношении трёх медиакомпаний, в которые входят оппозиционные телеканалы. В их числе — ООО «Тайм медиа» (телеканал «Первый независимый», который создали журналисты закрытых ранее ресурсов «112 Украина», NewsOne и ZIK), ООО «Телепростир» (принадлежит народному депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестору Шуфричу) и медиахолдинг «Новости» (в него входят «112 Украина», NewsOne и ZIK).
Рестрикции против них вводятся сроком на пять лет. Компаниям запрещается пользоваться радиочастотными ресурсами Украины, для них ограничивается или приостанавливается предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования. Помимо этого, резидентам иностранных государств и лицам, которые контролируются этими резидентами или действуют в интересах иностранных государств, запрещается приватизировать или брать в аренду государственное имущество. К тому же, в соответствии с ограничениями, иностранным гражданам в этих компаниях отказывают в предоставлении виз и аннулируют уже имеющиеся.
При этом в указе Зеленского по рестрикциям №684/2021 есть отсылка к решению СНБО от 28 декабря. Однако на сайте совета нет информации о проведении заседания на эту тему. Сообщается лишь, что 29 декабря должно было быть проведено собрание СНБО по распоряжению Зеленского, однако затем оно было перенесено на 30 декабря. В связи с этим в украинском медиапространстве высказываются предположения, что никакого заседания СНБО не проводилось, а была лишь его имитация, чтобы как можно скорее заблокировать неугодные телеканалы.
- Площадь Независимости в Киеве
- globallookpress.com
- © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
В частности, о том, что никаких анонсов заседания СНБО по санкциям не было, рассказал источник RT в партии «Батькивщина».
«Мы знаем, что ведомство собирало информацию и анализировало работу оппозиционных телеканалов. На них давно собирали компромат. Но такие действия просто вышли за рамки дозволенного. Критиковать власть, получается, запрещено», — пояснил собеседник RT.
В свою очередь в «Европейской солидарности» отметили, что Зеленский пытается всеми способами остановить снижение своего рейтинга.
«Все те, кто критикует работу главы государства и его сообщников, — враги народа. Им не дают работать. Это уже давно не демократия, а авторитарный режим. На Украине всегда наблюдался бардак, но такого беспредела не было давно», — сказал источник RT в партии.
Устранение конкурентов
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже назвали новые санкции «плевком в лицо европейским политикам и журналистам, которые заявляли о недопустимости расправы над СМИ», надругательством над Конституцией страны и расправой над свободой слова. В ОПЗЖ указали на факт незаконности каких-либо рестрикций в отношении компаний, которые являются украинскими юридическими лицами. Там пояснили, что на них не может распространятся закон «О санкциях», потому что в нём прописано, что ограничения могут вводиться только в отношении «иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица, или физического лица — нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность».
В ОПЗЖ напомнили, что законы и Конституция запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не будет доказана и установлена решением суда. Таким образом, президент без разрешения суда не может прекращать работу телеканалов. В противном случае постановления типа нынешнего имеют признаки преступления, предусмотренного статьёй 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).
В партии также выразили мнение, что последнее решение Зеленского продиктовано нежеланием выслушивать критику от нелояльных ему СМИ в отношении его социально-экономических инициатив. К тому же, считают в ОПЗЖ, таким образом президент устраняет конкурентов каналов «Рада» и «Дом», которые были созданы властями.
«Очередной акт глумления над свободой слова обусловлен полной беспомощностью власти Зеленского и его пропаганды, которой требуются диктатура, узурпация власти и полное подавление инакомыслия», — подчёркивается в заявлении ОПЗЖ.
Это не первый раз, когда Владимир Зеленский вводит санкции против оппозиционных СМИ. Схожие рестрикции в феврале был распространены на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также на их владельца, депутата Рады Тараса Козака. Несмотря на то, что свою озабоченность в связи с этим решением тогда высказали в Управлении ООН по правам человека, в посольстве США в Киеве действия президента поддержали. При этом в Евросоюзе от оценки обоснованности рестрикций в целом воздержались.
«Мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придаёт первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — заявил тогда представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
- РИА Новости
Информационная зачистка
Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что нынешние власти Украины всеми силами пытаются закрепить своё положение, поэтому превращают страну в авторитарное государство.
«Сейчас Украина управляется не гражданским обществом, а отдельной группировкой, находящейся в острой конфронтации с другими группировками. К сожалению, последние законодательные инициативы Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он хочет создать на Украине тоталитарное государство с жёстким механизмом подавления инакомыслия», — заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
По его словам, «заслуга» в этом полностью принадлежит США и Европе, которые и закрывали глаза на действия Киева, и поощряли их.
«Из-за такого снисходительного отношения западных кураторов к Украине страна не только не продвинулась на пути к демократии, а даже откатилась назад. Украинский пример наглядно демонстрирует, насколько лицемерны «партнёры» с Запада, которые все грехи Киева пытаются переложить на Россию», — добавил аналитик.
В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил, что подписанная Зеленским стратегия информационной безопасности направлена не только против России, но и против самой Украины.
«Речь идёт о том, что украинское государство грубо нарушает нормы Всеобщей декларации прав человека и другие правовые нормы, касающиеся свободы слова, получения и предоставления информации, деятельности журналистов и СМИ. Фактически президент своим указом устанавливает политику, противоречащую интересам самих украинских граждан», — заявил Шаповалов.
В этом же ключе стоит рассматривать и санкции против оппозиционных телеканалов. «Информационное пространство Украины сегодня практически полностью зачищено, нет возможности получения информации из альтернативных источников. И это, видимо, не предел. Такими темпами украинские власти дойдут до создания железного занавеса, который постараются оправдать перед западными партнёрами. А те, в свою очередь, сочтут эти оправдания обоснованными и поддержат своих подопечных», — предположил Шаповалов.
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