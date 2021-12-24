«Кризис государственности»: что стоит за указом Зеленского о координации заявлений по внешней политике Украины

Указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении круга лиц, которые могут официально говорить о международной политике Киева, позволит избежать «хаоса и самодеятельности» в этой сфере. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. 22 декабря Зеленский подписал документ, сузивший круг лиц, которые могут делать официальные заявления о внешней политике страны. Теперь этим правом обладают лишь сам президент, премьер-министр и глава МИД. Представители политических кругов Украины считают, что появление нового документа напрямую связано с низким профессиональным уровнем дипломатов. В свою очередь, эксперты отмечают, что подобные указы в очередной раз подтверждают наличие в стране системного кризиса государственности.

Указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении круга лиц, которые могут выступать с официальными заявлениями о международной политике Киева, направлен против «хаоса и самодеятельности» в этой сфере. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях», — написал он в Facebook.

Кулеба пояснил, что данный закон не относится к комментариям по внешнеполитическим вопросам.

«Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии, — это искажение реальности», — подчеркнул глава МИД.

22 декабря Владимир Зеленский подписал указ №671/2021 под названием «Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства», который ограничивает круг лиц, уполномоченных делать официальные заявления по международной повестке.

«С официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — говорится в документе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

AFP

© John Macdougall

Кроме того, согласно указу, теперь все государственные органы при совершении внешних сношений должны согласовывать свою позицию с МИД либо делать заявления по внешней политике по поручению президента, премьера или главы МИД.

В документе отмечается, что ограничения вводятся «с целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений», а также надлежащего выполнения международных договоров.

«Потоки сознания»

Несогласованность в заявлениях, которые делают официальные лица Украины, ранее подвергли критике в Москве. Так, в начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал происходящее в Киеве как разнонаправленные «потоки сознания».

«В украинском руководстве сколько людей, столько и мнений, причём каждый из них может менять его по несколько раз за день», — подчеркнул глава МИД РФ.

В качестве примера Лавров привёл высказывание нового главы украинского Минобороны Алексея Резникова о том, «что Украина должна пригласить или уже пригласила англичан, канадцев и американцев на передовую линию в Донбассе».

«Через два часа сказал, что не будут приглашать: видимо, «старшие товарищи» объяснили, что он уже совсем зарвался. Когда описывают похожие процессы, говорят «поток сознания». Там много разнонаправленных потоков», — сказал Лавров.

По словам источника RT в офисе президента Украины, появление упомянутого указа — вынужденная мера, которую пришлось принять из-за заявлений ряда чиновников и дипломатов. В частности, Киеву пришлось извиняться за высказывания посла Украины Андрея Мельника в Германии.

«Он не стесняется публично критиковать немецких политиков и вообще делать непредсказуемые вещи. Некоторые послы не советуются с министром иностранных дел. Но хуже всего, что это касается ключевых для Украины стран», — рассказал собеседник RT.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

© germany.mfa.gov.ua

Напомним, в 2021 году посол Украины в ФРГ сделал целый ряд резонансных заявлений: он критиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, заявлял о «моральном долге» Германии перед Украиной по возвращению Крыма и намекал на возвращение ядерного статуса Украине, если её не примут в НАТО.

При этом Мельник утверждал, что Германия несёт «историческую ответственность» перед украинским народом и поэтому должна форсировать принятие Киева в Североатлантический альянс без дополнительных условий.

В свою очередь, источник RT в МИД Украины сказал, что кадровая проблема во внешнеполитическом блоке правительства приобрела системный характер.

«Уровень подготовки украинских дипломатов и некоторых послов крайне низкий. Они только ухудшают имидж Украины, делая необдуманные заявления. А оправдываться приходиться министерству или даже президенту», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

И это касается не только публичных заявлений, но и неформальных встреч, добавил собеседник RT.

«Все они сводятся к тому, что Украине все должны — от кредитов до приёма в ЕС и НАТО. Некоторые умудряются ещё и критиковать руководство страны, в которой работают, чем шокируют и так повидавших многое дипломатов. Зеленский специально издал публичный указ, потому что другие меры уже не действуют», — пояснил чиновник.

«Наглость» и «креативность»

За день до подписания нового указа Владимир Зеленский принял участие в конференции послов Украины, которая прошла в Ивано-Франковской области. Обращаясь к участникам мероприятия, Зеленский заявил, что внешняя политика страны нуждается в «скорости, креативности, амбициозности и результативности».

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По словам президента Украины, Киев стремится как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы и получить «очень чёткую временную перспективу от НАТО».

«Мы должны не ждать, пока кто-то решит наши проблемы за нас, а искать и предлагать каждый день новые механизмы, новые форматы. Каждый из вас должен пойти дальше традиционной политической плоскости. Подумать, как мы можем помочь своему государству, Украине, кроме обычных ежедневных призывов о сохранении санкций или вступлении в НАТО. Я очень сильно жду таких форматов, очень жду ваших инициативных идей», — сказал Зеленский.

При этом в начале октября во время встречи с депутатами правящей партии «Слуга народа» президент заявил, что без «наглой» международной политики никто не будет замечать движения страны вперёд. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что такой «наглой» внешней политикой администрация Зеленского пытается прикрыть несоответствие амбиций потенциалу.

«Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну. Вот и решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу», — подчеркнула дипломат.

Владимир Зеленский на конференции послов Украины

AFP

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» признаёт, что профессионалов во внешней политике на Украине не осталось.

«Мнение Украины уже давно никто не воспринимает всерьёз. Байден говорит с Путиным про Украину, а Зеленского на разговор даже не зовут. А зачем — всё расскажут по факту. Европа долго говорит о поддержке Украины, а потом разрешают строительство «Северного потока — 2», который крайне невыгоден Украине. Это полный провал внешней политики. И неважно, кто будет говорить глупости: посол Украины в Германии или сам министр. Украина уже утомила всех, поэтому никто не воспринимает все эти заявления всерьёз», — признаёт депутат.

Кризис управления

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT предположил, что подписанием указа №671/2021 Зеленский надеется привести свою внешнюю политику в большее соответствие с курсом Запада.

«Это выгодно иностранным спонсорам, которые сейчас пытаются нагнетать обстановку вокруг Украины, создавая России имидж агрессора. На этом фоне высказывания каких-либо лиц, которые подвергают сомнению эту пропаганду, конечно, подрывают авторитет администрации Украины. И для того чтобы исключить подобные сомнения, и был подписан этот документ», — отметил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что появление данного указа фактически демонстрирует неспособность Зеленского и его окружения руководить госаппаратом, в том числе его внешнеполитическим направлением.

«Наблюдается системный кризис украинской государственности, в настоящее время переходящий в коллапс власти. В течение президентства Зеленского происходит постоянная смена министров и других официальных лиц, идут постоянные конфликты внутри правящей партии, в том числе и президента с ближайшими соратниками — например, с бывшим спикером Разумковым», — напомнил политолог.

Теперь Зеленскому приходится издавать специальные указы, чтобы контролировать несогласованные заявления различных представителей власти, констатировал собеседник RT.

«Он не контролирует своё окружение, что в результате приводит к отсутствию у власти единой политики и появлению значительных различий в заявлениях высших государственных лиц. Сейчас украинским политикам, в том числе Зеленскому, лучше молчать, чем говорить», — считает эксперт.

Кроме того, украинскому президенту и его окружению очень сложно уловить смену направлений политики своих союзников на Западе, поэтому возникают ситуации, в которых те или иные заявления украинских государственных деятелей противоречат друг другу, добавил Шаповалов.

«Таким образом, для Зеленского сейчас важно ограничить круг лиц, которые могут высказывать позицию государства по внешнеполитическим вопросам. А это свидетельствует о слабости президента и об отсутствии солидарности в украинских политических элитах», — заключил эксперт.