Посол Украины в ФРГ высказался о возвращении стране ядерного статуса

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с Deutschlandfunk высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может «снова подумать о ядерном статусе».
Посол Украины в ФРГ высказался о возвращении стране ядерного статуса
  • © МЗС України

По словам украинского посла, в Киеве ценят поддержку со стороны других стран, но «этого всё ещё недостаточно». Он отметил, что Украине «нужны серьёзные шаги».

Также Мельник отметил необходимость укрепления украинской армии. 

«Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остаётся единственный вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе», — сказал он.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал несерьёзной перспективу вступления Украины в Европейский союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что деэскалация ситуации на территории Украины может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

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