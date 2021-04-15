В МИД Франции усомнились в перспективах вступления Украины в ЕС

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Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире Radio J назвал несерьёзной перспективу вступления Украины в Европейский союз.
В МИД Франции усомнились в перспективах вступления Украины в ЕС
  • Reuters

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления (в Евросоюз. — RT). Я думаю, что это не серьёзная перспектива», — приводит слова французского дипломата РИА Новости.

В сентябре 2020 года RT сообщал, что депутаты партии «Альтернатива для Германии» призвали правительство ФРГ «сохранить нейтралитет» Киева и по возможности высказываться против вступления Украины в ЕС и НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что Евросоюз заинтересован в принятии Украины.

Он также назвал назвал вступление страны в Евросоюз «стратегически достижимой мечтой».

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