Зеленский назвал вступление в ЕС «стратегически достижимой мечтой»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в Евросоюз «стратегически достижимой мечтой».

Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве, сообщает ТАСС.

«Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС — это не фантастически далёкая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути», — отметил Зеленский.

16 сентября 2014 года парламент Украины ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее создание зоны свободной торговли.