В бундестаге призвали кабмин ФРГ не поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО

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Ксения Калинкина
Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с призывом «сохранить нейтралитет» Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в обращении, с которым ознакомился RT.
В бундестаге призвали кабмин ФРГ не поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО
  • Reuters

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — уточняется в тексте.

В своём обращении немецкие депутаты также неоднократно упоминают Россию и её связи с Украиной.

В частности, по их словам, Киев и Москва, несмотря не продолжающееся ухудшение отношений, «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане».

«Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстёгивает раскол в стране», — констатируют парламентарии.

В этом контексте представители АдГ напоминают о подписанном в 2014 году Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, которое «раскололо» страну и «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта в стране».

Таким образом, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, цель внешней политики Берлина и Брюсселя «должна состоять в развитии связей с Россией и включении Украины в общую интеграцию», добавили депутаты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО является стратегической задачей для государства.

В свою очередь, вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность в том, что страна «точно станет» членом Евросоюза. По её словам, «это лишь вопрос времени».

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