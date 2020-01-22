Опрос: более 60% граждан Украины поддерживают вступление страны в ЕС

Согласно данным опроса, проведённого Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива, более 60% украинцев поддерживают вступление своей страны в Евросоюз.

Отмечается, что по данным за 2019 год, вступление Украины в Евросоюз поддержали 64,2% респондентов. Для сравнения, в 2018 году вступление в ЕС поддержали 59,4% опрошенных.

Также 51% украинцев считает, что для наиболее надёжного обеспечения безопасности страны, Украине надлежит вступить в НАТО.

Доля сторонников вступления в Таможенный союз составила 35,7%.

5 июня сообщалось, что на Украине 62% граждан выступают за членство страны в Евросоюзе, более половины — за интеграцию в НАТО.