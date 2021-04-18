Посол Украины призвал Германию помочь со вступлением страны в НАТО

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал руководство ФРГ добиться вступления Украины в НАТО по причине «исторической ответственности» перед украинским народом.

Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

«Германия в особенности, как страна, которая несёт особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без «но» и «а если»», — приводит издание слова Мельника.

По его словам, решение о принятии Украины в НАТО не будет являться «провокацией по отношению к России».

К тому же украинский посол потребовал от Германии организации международного бойкота России и полного международного эмбарго.

Ранее Мельник высказал мнение, что если Украине не предоставят членство в НАТО, то страна может «снова подумать о ядерном статусе».