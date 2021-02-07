Посол Украины раскритиковал слова Штайнмайера о России

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об исторической памяти и России.
Посол Украины раскритиковал слова Штайнмайера о России
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«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок», — приводит агентство «Укринформ» слова Мельника.

Украинский дипломат считает, что Штайнмайер подхватывает «навязываемый российской пропагандой нарратив» о том, что Германия должна «искупить вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией».

Также Мельник заявил, что автоматическое приравнивание СССР к России — «абсолютно недопустимое искажение истории».

Ранее немецкий политик в интервью газете Rheinische Post заявил, что для ФРГ важен «взгляд на очень изменчивую историю с Россией». Президент напомнил, что 22 июня будет 80 лет со дня немецкого нападения на СССР, жертвами которого стали 20 млн человек в Советском Союзе.

Кроме того, Штайнмайер отметил, что в свете ухудшения взаимоотношений энергетические отношения являются «чуть ли не последним мостиком между Россией и Европой».

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