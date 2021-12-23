Кулеба объяснил указ Зеленского о лицах, которые могут делать заявления о внешней политике

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил указ президента Владимира Зеленского о сужении круга лиц, которые могут официально говорить о международной политике Киева. По его словам, это позволит избежать «хаоса и самодеятельности» во внешней политике страны.

«Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях», — написал он в Facebook.

Накануне Владимир Зеленский своим указом сузил круг лиц, которые могут делать официальные заявления о внешней политике Украины.

В их состав вошли сам глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел. При этом госорганы могут делать заявления по внешней политике по поручению президента, премьера или главы МИД.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявления руководства Украины показывают «разнонаправленные потоки сознания» в Киеве: свою позицию власти страны «меняют несколько раз на дню».