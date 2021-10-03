В МИД России отреагировали на слова Зеленского о «наглости» Киева во внешней политике
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», — написала Захарова в Telegram.
По её мнению, в Киеве «решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу».
«Никаких «шагов вперёд нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — заключила представитель МИД.
Как ранее рассказал Зеленский, без сильной международной политики и «без такой наглости» никто «не будет видеть шагов Украины вперёд».
Сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что заявление украинского президента может рассматриваться лишь «в качестве дежурной шутки».