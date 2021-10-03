В МИД России отреагировали на слова Зеленского о «наглости» Киева во внешней политике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию официального Киева по ведению «наглой» внешней политики, без которой, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, «никто не будет видеть шагов Украины вперёд».

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», — написала Захарова в Telegram.

По её мнению, в Киеве «решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу».

«Никаких «шагов вперёд нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — заключила представитель МИД.

Как ранее рассказал Зеленский, без сильной международной политики и «без такой наглости» никто «не будет видеть шагов Украины вперёд».

Сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что заявление украинского президента может рассматриваться лишь «в качестве дежурной шутки».