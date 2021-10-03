Ковитиди сравнила с «дежурной шуткой» слова Зеленского о «наглой» внешней политике Киева
- Reuters
Как предположила Ковитиди, для США и Европы Украина может быть «токсична».
«Подтверждением этому является стойкое нежелание ЕС принять Украину в европейское сообщество», — пояснила сенатор, отметив, что США «рассматривают Украину как страну третьего мира», используя её в качестве рынка и инструмента для давления на Россию.
По её словам, заявление Зеленского о том, что без наглости в международной политике «никто не будет видеть шагов Украины вперёд» может рассматриваться лишь «в качестве дежурной шутки».
Как ранее рассказал Зеленский, без сильной международной политики и «без такой наглости» никто «не будет видеть шагов Украины вперёд».