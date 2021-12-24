«Крестовый поход против собственного населения»: в МИД заявили о подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе

Украина вместо того, чтобы положить конец гражданской войне, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, в «крестовом походе» против собственного населения Украину поддерживают страны НАТО, направляющие в страну вооружения и военных инструкторов, численность которых на украинской территории достигла 10 тыс. На этом фоне заявления Киева о стремлении к деэскалации «звучат просто лживо», отметила дипломат.

Украина не рассчитывает на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению «проблемы Донбасса», как они её называют»», — сказала Захарова.

По её словам, Киев планирует в 2022 году увеличить военный бюджет страны до $12 млрд, о чём в Верховной раде объявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль: «Это $12 млрд на войну со своими гражданами, теми самыми, о которых так часто говорят и думают только тогда, когда подписывают военные бюджеты».

Мария Захарова — о подготовке Киева к силовому сценарию в Донбассе

Она также констатировала, что страны НАТО полностью поддерживают власти Украины в «этом абсолютном безумии».

«Крестовый поход против собственного населения? Или что это? Они поставляют им не только отдельные виды вооружений и военной техники, но и направляют своих военных специалистов, чтобы уже наверняка. Масштабы военного присутствия на Украине из года в год увеличиваются. Неужели этого тоже никто не замечает и не видит?» — сказала дипломат.

Официальный представитель МИД также высказалась о стратегии Киева о «десяти шагах» по разблокировке мирного процесса в Донбассе.

«По сути, дублируют положения, которые и так содержатся в Минских соглашениях и выполнение которых Киев продолжает саботировать всеми возможными способами — с упорством, достойным лучшего применения. Это не десять шагов вперёд, это сто шагов назад», — заметила Захарова.

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Дипломат добавила, что на Украине находятся около 10 тыс. иностранных военных инструкторов, в том числе 4 тыс. военных специалистов из США. По словам Захаровой, такие инструкторы занимаются «прямым подстрекательством».

«На этом фоне заявления руководства и представителей киевского режима о стремлении к деэскалации звучат просто лживо», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

О том, что 10 тыс. военнослужащих НАТО расквартировано на военных объектах Украины, также сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки. Это прямо нарушает «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, страны НАТО во главе с США с 2014 года превращают Украину в военный плацдарм против России. При этом за последние семь лет американцы оказали Киеву военную помощь в размере $2,5 млрд.

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Накануне Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что есть ощущение, что на Украине готовится третья военная операция. Также, по мнению президента, украинских радикалов могут подтолкнуть к тому, чтобы они решили вопрос Донбасса вооружённым путём.

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о присутствии более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области.

Шойгу отмечал, что в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены «резервы неустановленного химического компонента».

Украина может стать причиной крупного военного конфликта в связи с её «втягиванием» в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создаёт неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — сказал глава МИД РФ.

Ранее в интервью RT Сергей Лавров призвал «горячие головы» на Украине и на Западе отказаться от военной конфронтации, поскольку Россия будет «жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтёт нужными».

«Путин сказал очень чётко на коллегии Министерства обороны: «У нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться». Но я хочу ещё раз сказать: мы бы совсем не хотели выбирать такой путь, путь конфронтации, но выбор за нашими партнёрами», — говорил глава внешнеполитического ведомства.