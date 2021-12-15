«Свист, я упал — и взрыв»: Александру Комаревцеву из Горловки два года не могли извлечь осколок снаряда ВСУ из ноги
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28 января 2015 года жилые районы Донецкой области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины из РСЗО и артиллерии крупного калибра. Атака ВСУ застала мирных жителей врасплох — шестеро погибли, десятки получили ранения. Среди пострадавших оказался Александр Комаревцев из Горловки. В беседе с RT он рассказал о том дне.

Обстрел города начался около трёх часов дня. В это время 57-летний житель Никитовского района Горловки Александр Комаревцев был на улице — стоял на остановке и ждал автобуса.

«Я услышал свист и тут же упал на землю. Через несколько секунд примерно в десяти метрах от меня прогремел сильный взрыв. Я с большим трудом встал и спрятался за ближайшим домом. Позже я увидел, что мои брюки были пропитаны кровью», — вспоминает Комаревцев.

Чтобы остановить кровотечение, мужчина перетянул себе ремнём левую ногу. Когда обстрел закончился, на помощь поспешили местные жители, вызвали раненому скорую. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, а затем госпитализировали в хирургическое отделение.

Около двух недель Александр находился на стационарном лечении. За это время ему сделали несколько операций. Но из-за того, что осколок проник слишком глубоко, извлечь его не удалось.

Спустя почти два года, в ноябре 2016-го, Комаревцеву сделали ещё одну операцию, в ходе которой кусок снаряда был наконец успешно извлечён.