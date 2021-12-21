«Имеем полное право обеспечить безопасность и суверенитет России»: о чём Путин говорил на заседании коллегии Минобороны

Владимир Путин заявил, что Россия имеет полное право обеспечить собственную безопасность на фоне активности стран НАТО у российских границ. Выступая на заседании коллегии Министерства обороны, глава государства отметил, что текущая напряжённость в Европе сложилась из-за политики западных государств, которые предпринимали действия, на которые Россия была вынуждена отвечать. Как подчеркнул президент, Москве нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии от стран НАТО, однако США в прошлом пренебрегали подобными договорённостями. Между тем глава Минобороны Сергей Шойгу констатировал, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ.

Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что вина за текущую военно-политическую напряжённость в Европе лежит на странах Запада.

«То, что сейчас происходит, та напряжённость, которая складывается в Европе, — это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждены как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась — деградировала и деградировала», — сказал президент.

Он также добавил, что в случае продолжения «явно агрессивной линии» западных государств Россия будет принимать «адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жёстко реагировать».

«И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», — заключил глава государства.

Президент также высказался на тему предложений Москвы по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что речь не идёт об ультиматуме западным странам.

«Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — заявил Путин.

По словам Путина, идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном принадлежала президенту США Джо Байдену.

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«В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договорённостей. Кстати говоря, на самом деле он (Байден. — RT) в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению», — заявил Путин.

Напомним, что 7 декабря в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом Путин назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.

Путин в ходе переговоров заявил, что Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных и юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Уже 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников. Согласно проекту, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Наряду с этим в проекте прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Вместе с тем на заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, поскольку Вашингтон в прошлом легко выходил из международных договоров.

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем... этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — сказал президент.

Путин также обратил внимание на многочисленные риски, связанные с расширением НАТО. Он отметил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время ракет сократится до семи-десяти минут.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи-десяти минут», — заявил Путин.

При размещении гиперзвукового оружия на Украине подлётное время сократится до пяти минут, добавил глава государства.

Активность американских военных на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

В ходе выступления на заседании коллегии Минобороны глава ведомства отметил, что установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.

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По его словам, сотрудники ЧВК США оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Также они готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.

«Для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — заявил Шойгу.

Кроме того, министр констатировал, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. По его словам, в странах Восточной Европы на ротационной основе находятся американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих.

Наряду с этим Шойгу рассказал о создании в Польше инфраструктуры для бронетанковой бригады США. По его словам, на территории Польши также завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore.

Министр также назвал попытки изолировать Россию на мировой арене тщетными на фоне объёмов международного военного сотрудничества Москвы.

«Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооружёнными силами 109 стран мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене», — заявил Шойгу.