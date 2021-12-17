Войска стратегического сдерживания: как продвигается модернизация арсенала дивизий РВСН

17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Основу арсенала РВСН составляют комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами мобильного и стационарного базирования: «Ярс», «Тополь-М», «Воевода» и «Стилет». Последние годы войска усиливает неуязвимое для средств ПВО-ПРО гиперзвуковое оружие «Авангард», также на вооружение РВСН поступит комплекс «Сармат». По мнению экспертов, успешная модернизация РВСН вносит существенный вклад в обеспечение стратегического сдерживания.

В пятницу, 17 декабря, профессиональный праздник отмечают военнослужащие ракетных войск стратегического назначения. Данное формирование российской армии представляет собой наземный компонент ядерной триады ВС РФ. В его составе более 60% носителей атомного оружия и ядерных боезарядов.

РВСН обеспечивает эксплуатацию наземных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) мобильного (подвижного) и стационарного (шахтного) базирования.

В интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что соотношение ракет в стационарной и подвижной группировках примерно равное.

«Однако благодаря наличию ракетных комплексов тяжёлого и среднего классов «Воевода» и «Стилет» количество ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной», — пояснил военачальник.

В состав РВСН входят три ракетных объединения (армии), 12 ракетных соединений (дивизий), 4-й Государственный центральный межвидовой полигон (Астраханская область), 10-й испытательный полигон Сары-Шаган (Казахстан), арсеналы, командование войск и штаб.

Колонна курсантов Военной академии РВСН на параде Победы

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В поздравительном обращении министра обороны РФ Сергея Шойгу говорится, что ракетные войска стратегического назначения «всегда были и остаются надёжным гарантом национальной безопасности и защиты интересов... Отечества».

«Сегодня личный состав войск успешно осваивает новое стратегическое оружие, совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несёт боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач», — подчёркивается в документе.

Высокой оценки Шойгу удостоил работу и российского оборонного комплекса. Как отметил глава Минобороны РФ, используя самые передовые технологии, российские специалисты «активно работают над перспективными проектами, создают современные образцы стратегического ракетного вооружения, не имеющие аналогов в мире».

«Сармат» на старте

По словам генерал-полковника Каракаева, командованием РВСН последовательно проводится комплекс мероприятий по оснащению войск новейшим вооружением. Наличие новейших МБР позволяет гарантированно решать весь спектр задач стратегического сдерживания, обеспечивающего сохранение суверенитета государства, подчеркнул военачальник.

Так, за последние десять лет на боевое дежурство был поставлен 21 полк, оснащённый новыми ракетными комплексами. При этом в общей сложности современными МБР оснащены 36 полков: 20 из них эксплуатируют технику подвижного базирования, 16 — стационарного.

Также по теме «Прорывное решение»: какими преимуществами обладает новый российский ЗРК «Абакан» В концерне «Алмаз-Антей» рассказали о некоторых особенностях новейшего российского ЗРК «Абакан». Так, время готовности комплекса к...

На сегодняшний день доля современных средств поражения в РВСН возросла до 83%. Основу арсенала «стратегов», помимо упомянутых комплексов «Воевода» и «Стилет», составляют твердотопливные МБР «Тополь-М» и «Ярс». В ближайшее годы, как сообщил Каракаев, части ракетных войск стратегического назначения будут оснащаться комплексом РС-28 «Сармат».

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что лётные испытания «Сармата» начнутся до конца текущего года и завершатся в 2022-м. Производство МБР развернётся на Красноярском машиностроительном заводе.

Как отметил Каракаев, сейчас в Ужурском соединении идут работы по подготовке инфраструктуры размещения первого в России полка, вооружённого «Сарматом». В частности, осуществляется монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта. Предполагается, что РС-28 будет поставлена дивизии в 2022 году.

«Сармат» — тяжёлая жидкостная ракета стратегического назначения массой около 200 т. Её головным разработчиком является коллектив АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область).

Бросковые испытания прототипа МБР «Сармат»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

РС-28 может быть носителем боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности, которые способны наносить удары по противнику с любых географических направлений.

«Создаваемый отечественной кооперацией промышленности новый ракетный комплекс «Сармат» с тяжёлой ракетой по многим характеристикам значительно превзойдёт своего предшественника — «Воеводу». Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство», — подчеркнул Каракаев.

В комментарии RT военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок констатировал, что разработка «Сармата» находится на финальной стадии. По его мнению, Минобороны и российская промышленность устранили основные трудности, связанные с развёртыванием серийного производства РС-28 и поставок этой ракеты в части, которые сейчас эксплуатируют «Воеводу».

«Важный компонент»

Как сообщил Каракаев, РВСН продолжают получать и комплексы РС-24 «Ярс» с улучшенными боевыми характеристиками. Данные МБР заменяют в войсках системы «Тополь-М». Из восьми дивизий РВСН, эксплуатирующих мобильные установки, на РС-24 перевооружены шесть. В настоящее время идёт переоснащение Козельского соединения (Калужская область).

Также по теме Беспилотный «стелс»: когда ВКС России получат на вооружение тяжёлый ударный БПЛА «Охотник» На Новосибирском авиационном заводе состоялась выкатка первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника «Охотник» с...

По своей энергетике «Ярс» уступает жидкостным МБР («Воевода», «Стилет», «Сармат»), поэтому у ракеты несколько меньшая дальность и не такая большая боевая нагрузка. Вместе с тем РС-28 более лёгкая по массе, проще в эксплуатации, а её поражающей способности достаточно для выполнения поставленных командованием задач, отметил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Эта МБР поставляется в основном в мобильном варианте. Её особенность заключается в быстром старте, что повышает её неуязвимость. На мой взгляд, на сегодняшний день по ряду ключевых характеристик «Ярс» остаётся лучшей межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования», — считает Подберёзкин.

Для обеспечения безопасности боевого дежурства РС-24 части РВСН получают вооружение, обеспечивающие неуязвимость и гарантированное функционирование комплексов. В частности, как рассказал Каракаев, в войска поставляются машины дистанционного разминирования «Листва», боевые противодиверсионные броневики «Тайфун-М», высокоскоростные системы связи и передачи данных.

Колонна техники, обеспечивающей безопасность боевого дежурства комплекса «Ярс»

РИА Новости

© Пресс-служба МО РФ

Как следует из интервью Каракаева, одновременно с поставками РС-28 российская промышленность разрабатывает новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования. Эксперты полагают, что данный проект реализует Московский институт теплотехники (МИТ), который является центром сосредоточения ключевых компетенций по твердотопливным МБР. В СМИ эта перспективная система для нужд РВСН упоминается под наименованием «Кедр».

В апреле ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что опытно-конструкторские работы по ракете стартуют в 2023—2024 годах. «Кедр» создаётся на замену «Ярсу» и тоже будет выпускаться в мобильном и шахтном вариантах, добавил собеседник агентства.

В разговоре с RT Алексей Подберёзкин обратил внимание на то, что значимую роль в усилении РВСН также играет неуязвимый для средств ПВО-ПРО гиперзвуковой комплекс «Авангард». В 2022 году этим оружием будет оснащён полк в 13-й Ясненской дивизии, развёрнутой в Оренбургской области.

Также по теме «Важность опережающего развития»: как в России разрабатывают новые комплексы ПРО Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на вооружении российской армии может появиться новая система ПРО — С-550. Эксперты...

«Авангард» — важный компонент наших стратегических наступательных вооружений. Поставки этого изделия, наряду с новыми МБР, системами боевого управления и разведки, гарантируют возможность ответно-встречного удара. В США это прекрасно понимают. Поэтому модернизация РВСН даёт серьёзный эффект стратегического сдерживания», — пояснил Подберёзкин.

Аналогичной точки зрения придерживается Михаил Ходарёнок. По его мнению, «Авангард» и другие новейшие образцы вооружения РВСН представляют собой «мощные средства сдерживания вероятного противника».

В то же время для гарантированного обеспечения безопасности и суверенитета России, как отметил эксперт, важно сбалансированное развитие армии в целом.

«В плане сдерживания РВСН имеют определяющее значение, и большие бюджетные расходы на их содержание абсолютно оправданны. Такое положение дел как раз даёт ощутимый положительный результат», — подытожил Ходарёнок.