«Прорывное решение»: какими преимуществами обладает новый российский ЗРК «Абакан»

В концерне «Алмаз-Антей» рассказали о некоторых особенностях новейшего российского ЗРК «Абакан». Так, время готовности комплекса к боевой работе с марша составляет всего 15 минут. ЗРК «Абакан» впервые был представлен иностранной публике в ноябре 2021 года на выставке в Дубае. По мнению экспертов, комплекс обладает рядом конкурентных преимуществ. В первую очередь, специалисты выделяют его мобильность и прогнозируют «Абакану» успех на мировом рынке.

Уникальный российский зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», созданный концерном ПВО-ПРО «Алмаз-Антей», приводится в боевую готовность менее, чем за три минуты. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.

«Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развёрнутого состояния занимает менее трёх минут, с марша — 15 минут», — отметил конструктор.

Хрупало напомнил, что «Абакан» способен интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО. ЗРК обеспечивает выполнение боевых задач как в автономном режиме, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО.

«Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», — добавил конструктор.

Нестратегическая защита

Впервые комплекс нестратегической противоракетной обороны (ЗРК НПРО) 98Р6Е «Абакан» был представлен широкой публике на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Как отмечают эксперты, в состав комплекса входит унифицированный многофункциональный радиолокатор (УМР) разведки и целеуказания для наведения ракет 98Л6АЕ «Енисей-Е», а боевым средством является самоходная пусковая установка (ПУ) 51П6Е2.

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Главное назначение комплекса — поражение тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Перевозится пусковая установка с помощью внедорожного тягача БАЗ-69096.

При этом ЗРК «Абакан» может эффективно действовать в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия, а также в любое время суток и при любой погоде. Комплекс можно связать со средствами управления и системами распознавания, даже если речь идёт о системах иностранного покупателя ЗРК.

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Пусковая установка 51П6Е2 рассчитывает задачи по наведению зенитных ракет на цели, которые сопровождаются при помощи многоканальной станции наведения. Также установка рассчитывает и выдаёт уже находящимся в полёте зенитным ракетам команды радиокоррекции и подсвечивает цель направленным радиоизлучением, это обеспечивает работу головки самонаведения и радиовзрывателя зенитной ракеты.

При этом момент подрыва боезаряда выбирается комплексом не только с учётом скорости сближения ракеты с целью, но и с учётом её класса. При подлёте к цели ракета поворачивается таким образом, чтобы конус разлёта осколков боевой части приходился на носовую часть подрываемой баллистической ракеты.

Выраженная специализация

Как пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, ЗРК «Абакан» — это комплекс, который позволяет более эффективно решать задачи противоракетной обороны в рамках общей системы воздушно-космической обороны. По словам эксперта, отдельные зенитные управляемые ракеты, предназначенные для поражения баллистических целей, появились ещё во время создания ЗРК С-300. Этот комплекс имел на вооружении два типа ракет — одни предназначались для поражения самолётов, другие — для противоракетной обороны.

Пусковая установка ЗРС «Антей-400» АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», представленная на открытой экспозиционной площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» на Международном форуме «АРМИЯ-2021»

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

«Сейчас эта специализация ярко выражена в системе воздушно-космической обороны. Комплекс «Абакан» как раз предназначен для поражения баллистических целей, что позволит решать задачи противоракетной обороны более эффективно. Причём создание комплексов такого класса не противоречит ни одному международному договору о ракетно-ядерном сдерживании, поскольку речь идёт о нестратегических вооружениях», — отметил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутовотметил в комментарии RT, что ЗРК «Абакан» былсоздан на основе противоракетной части «Антей-4000», которая может поражать баллистические цели.

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«Это прорывное решение, которое позволяет относительно недорого приобрести систему нестратегической противоракетной обороны. Также уникальность заключается в возможности сопряжения «Абакана» с другими ЗРК. Это позволяет работать системе в автоматическом режиме. Сопряжение данного комплекса, например, с системой «Бук-М3», ЗРК С-300 или С-400 создаст комплексную систему противовоздушной, противоракетной обороны, способную отражать атаки не только аэродинамических целей, но и баллистических», — подчеркнул эксперт.

Зарубежная презентация комплекса состоялась в ноябре 2021 года, в рамках международной аэрокосмической выставки в Дубае.

По словам экспертов, ЗРК «Абакан» является первым в мире специализированным комплексом, предназначенным для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями.

Экспортный потенциал

Юрий Кнутов уверен, что ЗРК «Абакан» имеет высокий экспортный потенциал — система заинтересует страны, которым приходится сталкиваться с угрозой атак баллистическими ракетами средней дальности.

«Это, например, Египет, Иран, Индия, Алжир. В своём классе ЗРК «Абакан» сегодня является лучшим комплексом. Например, американский ЗРК Patriot на порядок уступает «Абакану», если говорить о стрельбе по баллистическим целям», — считает эксперт.

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Схожего мнения придерживается и Виктор Мураховский, он согласен с тем, что ЗРК «Абакан» может вызвать интерес у стран, которые находятся под угрозой возможных ракетных ударов.

«Если посмотреть на карту мира, таких стран немало. Например, нередко ракетным ударам подвергается Саудовская Аравия. Говорить об облике возможной экспортной версии «Абакана» пока рано — паспорт экспортной версии пока не опубликован», — пояснил эксперт.

При этом Мураховский не исключил, что ЗРК «Абакан» может превосходить аналоги, имеющиеся у других стран.

«Например, широко известен израильский комплекс «Железный купол», который используется для прикрытия территории от ударов неуправляемых ракет. Но он не мобильный, а ЗРК «Абакан» может развернуться с марша и быстро приступить к отражению ударов», — подытожил эксперт.