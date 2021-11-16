«Проговариваются массовые закупки»: как Москва планирует расширять номенклатуру оружейного экспорта

В ближайшие пять-семь лет Москва выведет на международный рынок до 50 новых образцов вооружений, среди них свыше 20 образцов авиатехники и десять комплексов ПВО. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Как сообщалось ранее, Москва намерена занять 10% глобального рынка беспилотников. Также в планах РФ заключить контракты на поставку за рубеж новейших истребителей пятого поколения Checkmate и Су-57, зенитных ракетных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы, танков Т-14, колёсной и гусеничной бронетехники. По мнению экспертов, увеличение линейки образцов, которые предлагаются на экспорт, обеспечит устойчивый спрос на отечественную военную продукцию.

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил журналистам о намерении компании вывести на глобальный рынок почти полсотни новых образцов вооружения в ближайшей перспективе.

Как уточнил топ-менеджер, партнёры Москвы по линии военно-технического сотрудничества получат возможность приобрести свыше 20 образцов авиатехники и десять средств противовоздушной обороны.

«В ближайшие пять-семь лет «Рособоронэкспорт» планирует вывести на рынок почти 50 новых образцов всех видов вооружённых сил и родов войск», — рассказал Михеев на полях проходящей в ОАЭ 17-й международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2021.

По состоянию на ноябрь текущего года портфель заказов на российские комплексы ПВО составляет $14 млрд, а совокупный объём продукции, который должна поставить Москва по линии ВТС, оценивается в $52 млрд.

«Вне конкуренции»

«Рособоронэкспорт» сотрудничает более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Как сообщается на сайте компании, «это позволяет предлагать иностранным заказчикам комплексные программы по укреплению обороноспособности и национальной безопасности».

Также в «Рособоронэкспорте» отмечают готовность «реализовывать в любой точке земного шара самые технически сложные и смелые проекты».

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«При этом Россия, поставляя на экспорт финальные образцы военной техники, реально делится с партнёрами технологиями для организации их производства, технического обслуживания и ремонта. В мире такой подход очень ценится», — говорится в материалах «Рособоронэкспорта».

В конце августа в компании сообщили, что в ближайшие годы зарубежным заказчикам будет поставлена продукция «для всех видов вооружённых сил», в том числе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Среди них модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», корабельный комплекс противовоздушной обороны «Пальма», системы постановки помех электронному оборудованию противника «Красуха» и «Репеллент-Патруль».

Также, по информации «Рособоронэкспорта», на международном рынке востребованы отечественные зенитные ракетные комплексы (ЗРК): С-400 «Триумф», С-300ВМ («Антей-2500»), С-300 «Фаворит», «Бук-М2Э», семейство «Тор-М2», «Сосна», «Гибка-С», «Печора-2М», переносные средства ПВО «Игла-С» и «Верба».

«Ряд средств противовоздушной обороны и РЭБ, которые предлагает Россия, фактически находятся вне конкуренции. Это совершенно уникальные виды продукции по качеству и цене», — заявил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Стрельба из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1»

РИА Новости

© Максим Блинов

По прогнозу экспертов, объём зарубежных контрактов на российские системы ПВО и РЭБ будут только увеличиваться. Такую тенденцию они объясняют прежде всего бурным развитием и распространением беспилотной авиации.

«Модернизация отечественных ЗРК ближнего действия, российских радиолокационных станций и других средств разведки учитывает необходимость обнаружения БПЛА, в том числе малоразмерных. При этом приоритет в ликвидации угроз, исходящих от дронов, отдаётся комплексам РЭБ», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как пояснил эксперт, отечественная промышленность интенсивно работает над удешевлением средств противодействия БПЛА. Например, для семейства «Панцирь» создаются относительно недорогие зенитные ракеты, лишённые головок самонаведения. Кроме того, в российских ЗРК увеличиваются высота, дальность и скорость фиксации воздушных объектов, говорит Корнев.

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Ещё одно перспективное направление развития российского оружейного экспорта — это собственно беспилотная авиация. В октябре в интервью телеканалу «Звезда» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что в среднесрочной перспективе Москве под силу занять по меньшей мере 10% глобального рынка БПЛА.

«Не за горами то время, когда мы абсолютно точно потесним основных конкурентов в этой области, а именно США, Израиль, Турцию. Почему? Потому что у нас конструкторы на предприятиях на месте не сидят, мысль работает и нам в ближайшей перспективе есть что предложить», — сказал Шугаев.

На сегодняшний день Россия продвигает на экспорт тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э». Этот аппарат является первым отечественным дроном, относящимся к элитному классу MALE (Medium-altitude long-endurance).

«Орион» способен выполнять задачи в любое время суток. Благодаря аэродинамической схеме планёра он может находиться в воздухе более суток. Кроме того, этот БПЛА отличает так называемая открытая архитектура, позволяющая устанавливать полезные нагрузки и авиационные средства поражения в зависимости от пожеланий эксплуатанта.

«Современные требования»

Также в планах России расширить линейку экспортируемых вооружений за счёт поставок или совместного производства однодвигательного лёгкого тактического самолёта (ЛТС) Checkmate (Су-75). На международном рынке эта машина должна занять пустующую нишу недорогого истребителя пятого поколения.

В «Ростехе» рассчитывают поставлять истребитель за $30—35 млн. Как отмечают эксперты, это весьма скромная цена для современного многофункционального самолёта. При этом Checkmate имеет высокий боевой потенциал.

Известно, что машина будет способна наносить удары как с помощью традиционного ракетно-бомбового арсенала, так и применять беспилотники. Боевой радиус машины составит 1,5 тыс. км, масса вооружения — 7400 кг, скорость — 1,8 Маха.

Однодвигательный ЛТС Checkmate

© «Ростех»

Бортовая радиолокационная станция Су-75 будет оснащена активной фазированной антенной решёткой АФАР. Радар сможет атаковать до шести воздушных целей и отслеживать до 30. На мировом рынке Checkmate должен стать альтернативой американскому самолёту пятого поколения F-35 и китайскому истребителю J-31. Планируется, что Су-75 будет выпускаться в традиционном и беспилотном вариантах.

«Я думаю, что проект Checkmate — очередное доказательство того, что российская авиатехника продолжит достойно конкурировать с зарубежными самолётами, включая американские. При этом она намного доступнее по цене», — пояснил Алексей Подберёзкин.

Также в ближайшие годы Россия предложит иностранным партнёрам двухместную модификацию истребителя пятого поколения Су-57. Эта машина может применяться как командный пункт для управления внешними вооружениями, включая БПЛА.

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К ключевым достоинствам своего детища компания «Сухой» относит сверхманёвренность, короткие взлёт и посадку, малую заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, всенаправленное и многоканальное применение оружия, высокую помехозащищённость бортовой аппаратуры.

В классе сухопутного вооружения на международных выставках Россия часто демонстрирует бронетехнику на гусеничной платформе «Армата». Наибольшее внимание зарубежной публики привлекает единственный в мире танк третьего поколения Т-14.

Данная машина создана для операций в так называемых сетецентрических войнах, где в едином тактическом звене действуют разные типы военной техники. Т-14 способен не только вести огонь, но и выполнять функции целеуказателя, корректировщика и разведчика. В начале 2021 года «Рособоронэкспорт» разрешил продажу танка за рубеж.

Из колёсной бронетехники Москва продвигает на глобальном рынке бронетранспортёр нового поколения «Бумеранг». Машина может транспортировать до 11 человек личного состава. БТР будет выпускаться в двух модификациях: бронетранспортёр (К-16) и боевая машина пехоты (К-17), вооружённая 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм пулемётом ПКТМ.

«При разработке машины были учтены современные требования мирового рынка и принята новая компоновочная схема: отделение управления — впереди слева, моторно-трансмиссионное отделение — впереди справа, боевое отделение — в середине, а отделение десанта — в кормовой части машины», — говорится в материалах «Ростеха».

БТР «Бумеранг» и танк Т-14

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Дмитрий Корнев считает, что на мировом рынке сохранится стабильно высокий спрос на сухопутные образцы российской бронетехники.

«В скором времени можно ожидать, что у новой колёсной техники и машин на платформе «Армата» появятся первые покупатели. Конечно, пока сложно оценить объёмы этих закупок. Тем не менее однозначно можно сказать, что по-прежнему будет спрос на модернизированные Т-90, БМП, различные типы бронеавтомобилей», — рассуждает Корнев.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Подберёзкин. Также эксперт полагает, что в ближайшей перспективе на экспорт может пойти большое количество отечественных артиллерийских комплексов, включая обновлённые системы реактивного залпового огня (РСЗО).

«Мы видим, что наша страна продолжает расширять перечень по-настоящему уникальной и конкурентоспособной продукции, проговариваются массовые закупки со стороны Саудовской Аравии (крупнейший импортёр оружия. — RT) и даже стран — членов НАТО, таких как Турция», — резюмировал Подберёзкин.