Портфель заказов на экспорт российского оружия превысил $52 млрд

С наступлением эры беспилотников и роботов повысился спрос на отечественные системы ПВО и средства РЭБ — российскими ЗРК С-400 интересуются около десяти стран, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

В комментарии РБК он отметил, что портфель заказов на российские образцы превысил $52 млрд.

«Я думаю, в ближайшие три — пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — убеждён Шугаев.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает сотрудничество в военно-технической сфере со 100 странами, а поставки ведутся в более чем 50 государств.

Замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук ранее заявил, что российские средства противовоздушной обороны, бронетехника и авиация пользуются спросом в странах Латинской Америки.