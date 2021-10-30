ФСВТС: Российские ПВО и авиация пользуются спросом в Латинской Америке

Короткая ссылка
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО), бронетехника и авиация пользуются спросом в странах Латинской Америки.
ФСВТС: Российские ПВО и авиация пользуются спросом в Латинской Америке
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Рособоронэкспорт

«Сегодня странами региона востребована практически вся линейка российской техники. При этом наибольшим спросом пользуется авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника», — приводит ТАСС слова Пунчука.

Он отметил, что интерес проявляется, в том числе, к вертолетам и боевым самолетам.

Кроме того, по его словам, в странах региона востребованы российские беспилотные летательные аппараты (БЛА), а также средства борьбы с БЛА.

Ранее в ФСВТС заявили, что брошенное США в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить