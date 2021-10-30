ФСВТС: Российские ПВО и авиация пользуются спросом в Латинской Америке

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО), бронетехника и авиация пользуются спросом в странах Латинской Америки.

«Сегодня странами региона востребована практически вся линейка российской техники. При этом наибольшим спросом пользуется авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника», — приводит ТАСС слова Пунчука.

Он отметил, что интерес проявляется, в том числе, к вертолетам и боевым самолетам.

Кроме того, по его словам, в странах региона востребованы российские беспилотные летательные аппараты (БЛА), а также средства борьбы с БЛА.

Ранее в ФСВТС заявили, что брошенное США в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона.