ФСВТС: Российские ПВО и авиация пользуются спросом в Латинской Америке
- РИА Новости
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«Сегодня странами региона востребована практически вся линейка российской техники. При этом наибольшим спросом пользуется авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника», — приводит ТАСС слова Пунчука.
Он отметил, что интерес проявляется, в том числе, к вертолетам и боевым самолетам.
Кроме того, по его словам, в странах региона востребованы российские беспилотные летательные аппараты (БЛА), а также средства борьбы с БЛА.
Ранее в ФСВТС заявили, что брошенное США в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона.