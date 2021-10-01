В ФСВТС заявили, что брошенное США в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона

Брошенное американскими военными в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона, заявил RT директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Вооружения и военная техника, оставленные США в Афганистане, предназначались для использования как Афганской национальной армией, так и самими американскими военными. При этом известно, что американцы устаревшим оружием себя не оснащают. Попадание даже части этого арсенала в руки вооружённых, а уж тем более террористических, организаций представляет угрозу как для Афганистана, так и для соседних государств и всего региона в целом», — сказал он.

Шугаев добавил, что «вряд ли сегодня кто-либо даст гарантии, что значительное количество брошенных Соединёнными Штатами артиллерийских систем, боевых вертолётов, бронированной автомобильной техники, стрелкового оружия, средств связи, приборов ночного видения и прочего не попадут на нелегальный рынок вооружений».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT заявил, что поспешный вывод войск и бегство марионеточного правительства Афганистана — это следствие пагубной политики Вашингтона.