«Приём сигналов с любого направления»: как совершенствуется акустическая артиллерийская разведка российской армии

Забайкальское соединение ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа получило новый разведывательный звукометрический комплекс АЗК-7. Об этом сообщает Минобороны РФ. Изделие определяет координаты вражеских орудий и корректирует огонь по ним. На театре военных действий система применяется совместно с другими разведывательными средствами. Помимо семейства АЗК-7, в арсенал российской армии входит комплекс «Пенициллин», способный производить засечки выстрелов в видимом и инфракрасном диапазонах. Как полагают эксперты, развитие подобного рода вооружения позволяет сократить время на подготовку ответного удара по противнику.

Соединение ракетных войск и артиллерии ВС России, дислоцированное в Забайкалье, получило на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс АЗК-7. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Изделие проводит сбор и анализ информации, которая по звуку выстрелов позволяет определить местоположение ствольной артиллерии и миномётов противника. При ответном ударе по звуку разрывов снарядов комплекс оценивает результативность поражения вражеских орудий и корректирует огонь по ним.

«С помощью АЗК-7 артиллерийские разведчики будут выполнять поиск, пеленгование источников акустических сигналов в заданной полосе разведки, передавать информацию на командные пункты по радио и проводным каналам связи», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Высокая скрытность»

Как пояснили эксперты, в настоящее время в российские войска поступают именно глубоко модернизированные комплексы АЗК-7М. В состав данной системы артиллерийской разведки входят центральный пункт с функциями приёма результатов обработки звуковых сигналов и три базовых станции, которые осуществляют развёртывание звуковых постов. Передача телекодовых сообщений на центральный пункт осуществляет по радио или проводному каналу связи.

Вся аппаратура АЗК-7М размещается на четырёх вездеходных автомобилях «Урал-43203», оснащённых специальными кузовами-фургонами К2.4322М. Спецтехника на данном шасси может использоваться в условиях полного бездорожья.

Элементы комплекса акустической разведки АЗК-7М

© Министерство обороны РФ

По информации «Рособоронэкспорта», приблизительная дальность засечки АЗК-7М при нормальных метеоусловиях на среднепересечённой местности варьируется от 5 до 16 км. Например, местоположение миномётов фиксируется на расстоянии 5—8 км, артиллерийских орудий — на 12—16 км.

Ширина полосы разведки АЗК-7М при развёртывании трёх базовых пунктов составляет 10—12 км, время определения координат целей — не более 15 секунд, экипаж каждого пункта — 5 человек, дальность устойчивой радиосвязи с внешними абонентами — до 20 км.

Развёртывание АЗК-7М для работы на средствах радиосвязи осуществляется в течение 45 минут, по проводным линиям связи — не более 90 минут. Такие данные приводятся в 11-м номере журнала «Военная мысль» за 2020 год в статье о развитии звуковой разведки. Материал вышел под авторством двух полковников — М.А. Сафронова и В.В. Шульги, а также кандидата технических наук В.В. Камышева.

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Из информации российских военных следует, что автоматизированные звукометрические комплексы применяются совместно с другими разведывательными средствами.

В их числе наземные радиолокационные станции СНАР-10 «Леопард» и АРК-1М «Рысь», комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», беспилотники «Застава», «Гранат» и «Орлан-10». По сообщению пресс-службы ВВО, применение семейства АЗК-7 в паре с дроном «Орлан-10» увеличивает точность разведки на расстоянии свыше 15 км.

Как поясняется в материале, опубликованном в «Военной мысли», при проведении артиллерийской разведки требуется использовать широкий перечень источников информации о целях, и звукометрические комплексы — один из них.

«Основными достоинствами комплексов звуковой разведки являются возможность приёма сигналов с любого направления и пассивный режим работы, что обеспечивает высокую скрытность их функционирования, исключающую поражение противорадиолокационными ракетами», — говорится в статье Сафронова, Шульги и Камышева.

«Работает без излучения»

Как сообщается в материалах «Ростеха», стимулом для появления и последующего развития акустической разведки послужила необходимость вести артиллерийскую стрельбу за пределами видимости, которую давали оптические приборы.

Первое в мире подразделение звуковой разведки появилось именно в российской армии в 1914 году. Этим отрядом руководил штабс-капитан Николай Альбертович Бенуа, который сам конструировал звукометрические приборы. Боевой дебют одного из его изобретений состоялся на раннем этапе Первой мировой войны.

«Звукометрия активно применялась в ходе обеих мировых войн XX века. После Великой Отечественной войны военная звукометрия развивается, устройства становятся всё сложнее, к ним добавляется вычислительная техника. Звукометрические комплексы устанавливаются на подвижные, высокопроходимые платформы», — отмечается на сайте госкорпорации.

АЗТК 1Б75 «Пенициллин»

© НИИ «Вектор»

Одной из последних разработок в этой области в России стал комплекс АЗТК 1Б75 «Пенициллин», созданный в НИИ «Вектор» (входит в состав холдинга «Росэлектроника»).

Изделие относится к классу вооружений звукотепловой разведки. «Пенициллин» получает и анализирует не только акустические данные, но и информацию от оптико-электронного модуля, улавливающего следы выстрелов как в инфракрасном, так и в видимом спектре.

Данные сведения отображаются на электронной карте, которой руководствуются автоматизированные системы управления артиллерией для нанесения ответного удара по врагу.

При этом «Пенициллин» более компактный, чем семейство АЗК-7. В его состав входят две машины на шасси «КамАЗ»: одна — акустической разведки, вторая — звукотепловой. Пеленгатор АЗТК 1Б75 включает четыре звукоприёмника, которые при установке в определённом порядке способны фиксировать любые звуки вокруг.

В зависимости от комплектации «Пенициллин» может фиксировать цели на расстоянии до 38 км. Время получения комплексом координат одиночной цели не превышает 5 секунд, а приведение в рабочее состояние оценивается в 20 минут.

Из публикации в «Военной мысли» следует, что «Пенициллин» способен вести разведку в полосе шириной не менее 15 км. Время развёртывания системы при работе по средствам радиосвязи укладывается в пределах 40 минут, по проводным линиям этот показатель составляет не более одного часа. В непрерывном режиме АЗТК 1Б75 может функционировать не более 18 часов.

В «Ростехе» считают, что «Пенициллин» обладает хорошей скоростью реагирования на выстрел со стороны неприятеля. Это позволяет оперативно ответить на обстрел до того, как противник успеет покинуть огневой рубеж.

Помимо этого, как добавляют в госкорпорации, АЗТК 1Б75 «работает без излучения» — засекая залпы артиллерийских орудий, «сам он остаётся недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех».

Дальнейшее развитие подобных средств артиллерийской разведки военные видят в разработке «акустических векторных пеленгаторов» и уменьшении габаритов применяемой аппаратуры. Так, с точки зрения авторов статьи в «Военной мысли», российская промышленность способна создать компактное автоматизированное звукометрическое средство нового поколения.

«Наиболее рациональным вариантом применения данного комплекса может стать его включение в состав комплекса командно-наблюдательных машин управления артиллерийского дивизиона (подвижного разведывательного пункта)», — рассуждают военные.

Реактивные системы залпового огня российской армии

© Министерство обороны РФ

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что главным стимулом для совершенствования акустических средств разведки РФ является широкое распространение мобильных артиллерийских комплексов. В связи требуется сократить цикл, уходящий на обнаружение и ответный удар по противнику.

«Контрбатарейная борьба очень актуальна в конфликтах средней интенсивности. К тому же мы видим, насколько много появилось самоходной артиллерии, в том числе миномётов на колёсном шасси. Это очень коварное оружие и потому требуется разрабатывать комплексы, способные более оперативно реагировать на обстрел», — сказал Литовкин.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин заявил, что актуальность применения звукометрических комплексов на современном театре военных действий только увеличивалась. Главным преимуществом акустического вооружения эксперт назвал скрытность их применения. Этим они выгодно отличаются от радиолокационных радаров, которые относительно легко обнаруживаются противником.

«Радиолокационные комплексы уязвимы, а акустическая разведка представлена пассивными средствами, которые при хорошей маскировке вряд ли будут так просто обнаружены. Да, звукометрия менее точная — она даёт только район местоположения цели. Однако, чтобы выяснить координаты орудия противника, можно применить БПЛА, либо нанести удар с помощью РСЗО (реактивных систем залпового огня. — RT)», — пояснил Лямин.