«Эффективно действовать в разных условиях»: каких результатов достигли российские спецподразделения
- Военнослужащие российского спецназа
- © Министерство обороны РФ
24 октября в России отмечают профессиональный праздник бойцы и ветераны подразделений специального назначения. Эти элитные формирования существуют в структуре Минобороны РФ, Росгвардии, МВД, ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Службы внешней разведки (СВР).
От рот до бригад
Некоторые историки считают, что первыми спецподразделениями России были части особого назначения (ЧОН), появившиеся у большевиков в гражданскую войну. В соответствии с постановлением ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 года на эти отряды возлагались функции по «оказанию помощи органам советской власти в борьбе с контрреволюцией».
В ЧОН старались набирать морально устойчивых и наиболее преданных партии людей. Сотрудником одного из таких формирований был будущий писатель Аркадий Петрович Гайдар. Однако чоновцы не отличались серьёзной военной подготовкой и практически не участвовали в сражениях с белогвардейцами.
Официальной же точкой отсчёта истории отечественного спецназа принято считать директиву военного министра СССР, маршала Александра Василевского от 24 октября 1950 года. Документ предусматривал появление в армии 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Руководство подготовкой рот спецназа возлагалось на 2-е Главное управление Генштаба.
Решение создать части специального назначения было принято на основе опыта Великой Отечественной войны, когда в составе Красной армии действовали воинские формирования, занимавшиеся разведывательно-диверсионными действиями в тылу противника. Многие из таких отрядов именовались отрядами «особого (специального) назначения».
После Победы над фашистской Германией эти подразделения были распущены, но к концу 1940-х годов из-за обострения военно-политической обстановки и появления ядерного оружия советское руководство пришло к выводу о необходимости воссоздания частей армейского спецназа.
«Формирование первых рот СПЕЦНАЗ (таким было сокращенное обозначение, принятое в 1950—1960-х годах) происходило в плановом порядке. Зимой 1950—1951 г.г. 2-м Главным управлением Генерального штаба была организована подготовка командиров подразделений. К проведению занятий были привлечены офицеры-разведчики, имевшие большую служебную практику и богатый боевой опыт», — сообщается в материалах Минобороны РФ.
Все 46 рот специального назначения, как и было прописано в директиве Василевского, сформировали к 1 мая 1951 года. Спецназовцы получали самое современное на тот момент вооружение. К новобранцам предъявлялись высокие требования по физической, огневой и парашютно-десантной подготовке.
Повышенное внимание уделялось морально-психологическими качествам спецназовцев. Военнослужащие тренировались днём и ночью, постоянно участвовали в учениях, совершали марши на незнакомой местности.
В 1957 году путём увеличения численности рот появились батальоны специального назначения, а в 1960-е годы — бригады. В холодную войну советские спецназовцы в качестве советников и инструкторов принимали участие в конфликтах в разных регионах мира.
Известно, что подразделения водолазов-разведчиков несли боевую службу в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе, во Вьетнаме. В конце 1970-х спецназ СССР начал боевой путь в Афганистане.
Одной из самых известных операций войск специального назначения стал штурм дворца Амина в декабре 1979 года. Помимо армейских частей в нём приняли участие спецподразделения КГБ СССР, в частности, сотрудники «Зенита», «Грома» и «Альфы».
- Участники группы «Альфа» перед штурмом дворца Амина
- © alphagroup.ru
За время афганской операции советские спецназовцы совершили более 3 тыс. боевых выходов. Ключевой задачей элитных формирований было пресечение поставок оружия и боеприпасов в Афганистан с территории сопредельных государств. Большим достижением военнослужащих считается захват американского переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер» и документации к нему.
Помимо Минобороны и КГБ, в советские годы спецподразделения появились и в МВД: ОМОН (отряд мобильный особого назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования). В 1990-е годы в структуре внутренних войск МВД были сформированы отряды «Витязь» и «Русь», бойцы которых принимали участие в антитеррористических кампаниях на Северном Кавказе.
Особым знаком отличия в среде военнослужащих неармейского спецназа является краповый берет. Экзамен на его ношение является тяжелейшим испытанием на выносливость, силу духа и боевую подготовку. Он предполагает изнурительный марш-бросок, 12-минутный спарринг, прохождение полосы препятствий, проверку действий при штурме высотных зданий, стрельбу по мишеням, выполнение нормативов по акробатике и рукопашному бою.
Оружие и опыт
Как пояснил в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин, отряды специального назначения сильно отличаются от общевойсковых формирований, и разница не только в особенностях боевой подготовки. По словам эксперта, как правило, элитные части не вооружены тяжёлой техникой, выполняют задачи автономно и без огневой поддержки.
«Это обеспечивает скрытность и внезапность их действий. Сильно отличается и оружие: используются глушители, бесшумные винтовки и автоматы. Если предстоит бой в здании, то применяются различные виды компактного оружия, а экипировка бойцов позволяет им забираться на крыши, балконы, врываться через окна», — рассказал Литовкин.
В частности, в спецподразделениях российских силовых структур достаточно широко распространены бесшумная снайперская винтовка ВСС «Винторез» и созданный на её основе специальный автомат АСМ «Вал». Винтовка была принята на вооружение в 1987 году, автомат — в 1989-м. На сегодняшний день они поставляются в войска в усовершенствованных вариантах.
«Винторез» и «Вал» считаются лёгкими и компактными изделиями, которые удобно применять как на местности, так и в замкнутых пространствах. Во время стрельбы военнослужащий не чувствует сильной отдачи. При этом патроны калибра 9 мм способны пробивать бронежилеты противников.
Одним из лидеров в классе персонального оружия самообороны спецназовцев считается пистолет-пулемёт СР-2 «Вереск» разработки ЦНИИТОЧМАШ. Он находится на вооружении ФСБ и Росгвардии. Несмотря на скромные размеры, это изделие сочетает в себе огневую мощь и высокую кучность стрельбы.
«Главными преимуществами СР-2 являются мощный боеприпас, высокий темп стрельбы, надёжность конструкции и компактные размеры. Пистолет-пулемёт предназначен для поражения противника, в том числе в средствах индивидуальной защиты второго класса, а также небронированной техники и находящихся в ней людей на дальностях до 200 м», — говорится в материалах «Ростеха».
В арсенале армейского спецназа находится и один из самых эффективных автоматов в мире — АН-94 знаменитого отечественного конструктора Геннадия Никонова. Это оружие точнее любого АК и обеспечивает сверхбыстрый темп стрельбы короткими очередями.
Однако АН-94 конструктивно более сложный, чем привычный автомат Калашникова. Помимо этого, детище Никонова требует от бойца определённой сноровки — стрельба из него должна вестись в расслабленном состоянии. Как считают эксперты, такое прихотливое, но вместе с тем эффективное оружие как раз подходит для хорошо обученных сотрудников спецподразделений.
Ещё одним уникальным средством поражения, которое использует российский спецназ, является автоматно-гранатомётный комплекс АДС, который предназначен для боевых пловцов Росгвардии и армии РФ. Оружие способно вести огонь как на суше, так и под водой. Причём стрельба ведётся боеприпасами типичного для армии и силовых ведомств калибра 5,45 х 39 мм.
- Боевой пловец ведёт стрельбу из АДС
- РИА Новости
- © Антон Денисов
Максимальная дальность стрельбы АДС под водой составляет 25 м, на суше — как у обычного автомата Калашникова. Комплекс выполнен по схеме булл-пап (bullpup), когда ударно-спусковой механизм расположен впереди магазина. Такая конфигурация оружия позволила сделать его компактным с сохранением всех ключевых боевых качеств. Применение АДС избавляет спецназовцев от необходимости брать в комплект сухопутный автомат.
В беседе с RT президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что в нашей стране всегда уделялось повышенное внимание вопросам оснащения спецназовцев.
«Оснащение спецназа, конечно, зависит от характера поставленных задач. Если же говорить в целом, то на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что спецподразделения российских силовых ведомств имеют в своём арсенале всё необходимое, чтобы эффективно действовать в разных условиях», — отметил Гончаров.
Как полагает офицер, огромную роль в поддержании высокого уровня боеготовности российских спецподразделений играет опыт антитеррористических операций в Сирии, на Северном Кавказе, а также мероприятия по задержанию и нейтрализации членов незаконных вооружённых формирований в российских городах.
«Спецназовцы пресекают теракты, освобождают заложников, задерживают особо опасных преступников, обеспечивая гражданам спокойную мирную жизнь. В этом их главное предназначение и заслуга перед страной», — подчеркнул Гончаров.
В свою очередь, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT особо отметил успешную работу Сил специальных операций в Сирии. В арабской республике военнослужащие занимались разведкой, наведением авиации и ликвидацией главарей бандформирований.
«Только в реальных боевых условиях проверяется эффективность тактики действий и надёжность вооружения. Для спецназовца важно прочувствовать всю гамму трудностей, которые встречаются на войне. Сирия и в какой-то мере Северный Кавказ позволили сделать массу очень правильных выводов, которые способствуют дальнейшему развитию спецподразделений России», — резюмировал Дрозденко.
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