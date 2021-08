Томский стеновизор: в чём уникальность новейшего российского устройства для обнаружения людей за преградами

Томские учёные разработали уникальный комплекс «Радиодозор М-400», позволяющий обнаруживать людей за преградами. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал директор научно-образовательного центра «Радиоэлектроника СВЧ» Сергей Шипилов. По его словам, российский радар дешевле и функциональнее зарубежных аналогов. «Радиодозор М-400» представляет собой стеновизор — устройство, которое выдаёт информацию о количестве и местоположении людей в закрытых пространствах. Изделие, как считают разработчики, пригодится спецназу при штурме зданий, внутри которых находятся злоумышленники, а также в ходе поисково-спасательных операций.

Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) разработали комплекс для дистанционного обнаружения живых людей за преградами (стеновизор), который превосходит зарубежные аналоги по соотношению «цена — эффективность».

Об этом в эксклюзивном комментарии RT сообщил директор научно-образовательного центра «Радиоэлектроника СВЧ» (входит в ТГУ) Сергей Шипилов. Изделие получило название «Радиодозор М-400». В конце августа оно было представлено на военно-техническом форуме «Армия-2021».

По словам Шипилова, ближайшие зарубежные аналоги «Радиодозора М-400» — это приборы израильской фирмы Xaver, которые ранее закупали российские силовые структуры. Однако, как утверждает руководитель научно-образовательного центра, «Радиодозор М-400» дешевле и функциональнее продукции Xaver.

«У нас есть конкуренты и внутри России, однако главное преимущество нашей системы в том, что она является единственным устройством в РФ, которое определяет именно местоположение людей, то есть координату X и координату Y», — подчеркнул Шипилов.

Также по теме «Решена сложнейшая задача»: как российские специалисты улучшили характеристики авиабомбы «Дрель» Российская планирующая авиабомба ПБК-500У «Дрель» получила софт, позволяющий не допустить удара по гражданским объектам. Об этом...

Как он пояснил, «Радиодозор М-400» разработан для специальных силовых подразделений, на которые возложены антитеррористические задачи, такие как штурм зданий, а также для поставок структурам, занимающимся поисково-спасательными операциями (разбор завалов, поиск людей при пожарах с сильным задымлением, сходе снежных лавин и оползней).

«Интерес к системе есть. На сегодняшний день мы рассчитываем, что «Радиодозор» будут закупать Росгвардия и зарубежные страны. Также по своему функционалу система подходит военнослужащим, полицейским и МЧС», — рассказал Шипилов.

«Радиодозор М-400» был создан инженерами «Радиоэлектроники СВЧ» совместно с коллективом малого инновационного предприятия (МИП) «Радиовидение», которое также входит в состав Томского государственного университета.

В декабре прошлого года партию «Радиодозоров М-400» приобрели китайские компании TusCI Technology Co. Ltd и Smart Sea Ltd. В планах у ТГУ наладить совместное серийное производство стеновизора с организациями из КНР.

«Десять кадров в секунду»

«Радиодозор М-400» — это третья модификация устройства для обнаружения людей за преградами, созданного томскими учёными. Усовершенствованный стеновизор был изготовлен на основе замечаний и предложений силовиков по итогам тестирования предыдущей версии во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России.

Детище инженеров ТГУ состоит из антенного модуля с сенсорным экраном и дополнительных приспособлений — треноги и планшета, на который также передаётся изображение. Масса изделия составляет 5 кг, длина — 49 см, высота и ширина — 15 см.

Чтобы получить информацию о численности и местоположении людей в помещении, «Радиодозор М-400» необходимо либо вплотную приложить к стене (для этого у прибора есть ручки), либо установить его на треногу на расстоянии 30—40 см от поверхности и вести наблюдение из укрытия.

Местоположение людей отображается в виде точки на двухмерной (2D) горизонтальной карте в режиме реального времени. Как считают разработчики, информация, полученная с помощью стеновизора, позволяет адекватно оценить обстановку и быстро принять решение. Погрешность комплекса в определении координат человека не превышает 10 см.

«Если говорить совсем просто, то наш прибор напоминает Карту мародёров из фильмов о Гарри Поттере, на которой отображаются следы любого человека даже в том случае, когда он пытается быть незамеченным. «Радиодозор» делает десять кадров в секунду, и таким образом точка на карте в режиме реального времени перемещается вместе с человеком», — пояснил Шипилов.

Принцип работы томского радара основан на сверхширокополосном излучении. Система отслеживает траекторию движения людей с помощью фильтрации сигналов, отражённых от неподвижных объектов (т. е. выделяет подвижные объекты на фоне статичных). Кроме того, «Радиодозор М-400» способен определять местоположение неподвижно стоящего человека посредством фиксации его дыхания.

«Наш радиосигнал настолько чувствителен, что может регистрировать колебание грудной клетки при вдохе и выдохе. Если человек не движется или лежит без сознания, но у него сохраняется дыхательная функция, то его тоже можно обнаружить», — подчеркнул Шипилов.

Также по теме «Оптимальный комплект снаряжения»: специалисты «Калашникова» — об особенностях новой системы бронезащиты спецназа В России и за рубежом испытывают значительный интерес к модульной разгрузочной системе (МРС) — новинке от компании «Группа 99»,...

По мнению учёного, силовикам «Радиодозор М-400» подойдёт из-за способности «просвечивать» железобетонные и кирпичные стены, а также различные многослойные преграды и другие конструкции. Угол обзора комплекса по вертикали составляет 90°, по горизонтали — 120°.

«Да, есть и «мёртвые зоны», которые система не видит. Но здесь важно отработать методику применения «Радиодозора», понять его специфику, и тогда удастся эффективно решать необходимые задачи», — пояснил Шипилов.

Как сообщается в буклете ТГУ, комплекс способен «видеть» неподвижного человека на расстоянии до 12 м сквозь кирпичное заграждение толщиной 60 см, а движущийся объект — до 20 м при тех же условиях. Максимальная дальность мониторинга «Радиодозора М-400» за стандартными стенами и перегородками из кирпича и других материалов оценивается в 25 м.

При проведении поисково-спасательных операций в горной местности изделие может определять местоположение человека, который находится под снегом на глубине до 5 м. Самым сложным испытанием для стеновизора, как отметил Шипилов, является «просвечивание» завалов.

«Если имеются толстые преграды, то дальность (мониторинга. — RT) — до 10 м. Завалы домов представляют собой сложные препятствия. Определить точное местоположение человека «Радиодозору» будет непросто, но как минимум можно установить, что под завалами есть живые существа. Естественно, это очень важно при проведении поисково-спасательных операций», — говорит Шипилов.

Как сообщается в материалах ТГУ, «Радиодозор М-400» может автономно функционировать в течение пяти часов. Диапазон используемых частот составляет 0,5—3 ГГц, время получения изображения — 0,1 сек.

«Перспективное изделие»

В комментариях RT эксперты высоко оценили разработку томских инженеров. По их словам, при штурме помещения крайне важно точно определить численность злоумышленников и их дислокацию. При этом номенклатура средств, позволяющих получить такую информацию, весьма ограниченна.

«Сейчас, чтобы оценить обстановку внутри помещений или зданий, используются малогабаритные камеры. Они помогают в общих чертах оценить обстановку — понять, есть ли заложники, где они находятся, сколько террористов и чем они вооружены. Однако камеры не всегда получается запустить во все уголки закрытых пространств», — констатировал в разговоре с RT генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Бойцы Росгвардии на занятиях по нейтрализации засевших в здании бандитов

© Росгвардия

По его мнению, спецназовцам и штурмовым группам требуются дополнительные средства мониторинга обстановки. С точки зрения Михайлова, применение «Радиодозора М-400» должно повысить осведомлённость подразделений, которые специализируются на нейтрализации злоумышленников в зданиях.

«Конечно, эффективность «Радиодозора» должна быть доказана только по факту практической работы. Однако я бы обратил внимание на важность обеспечения дистанционного мониторинга, который полностью исключил бы риск для жизни военнослужащих», — отметил Михайлов.

Специалисты ТГУ, со своей стороны, также отмечают необходимость совершенствовать и создавать разнообразные модификации стеновизора. Так, отвечая на вопрос RT о возможности изготовления радара на основе БПЛА, Сергей Шипилов рассказал, что при определённых условиях подобное устройство действительно можно создать.

«Радиодозор» позволяет получать информацию, только когда находится в неподвижном положении. В принципе, реально изготовить аппараты, которые могли бы прижимать комплекс к стене. Также мы допускаем, что систему можно сделать более компактной. Мы готовы провести такие работы, но при наличии конкретного заказчика», — подчеркнул Шипилов.

При этом Александр Михайлов уверен, что и в нынешней версии «Радиодозор М-400» однозначно будет полезен МЧС. По его словам, у спасателей по-прежнему нет приборов, которые могли бы с высокой долей вероятности определять наличие живых людей под завалами и их примерное местонахождение.

«К сожалению, в РФ регулярно происходят обрушения домов. Разбор завалов каждый раз превращается в драму и тяжелейший труд. Спасатели не знают наверняка, есть ли под завалами выжившие и сколько их, и потому воздерживаются от применения техники. Для обнаружения людей используются в основном собаки, но и они не всегда помогают», — пояснил Михайлов.

В беседе с RT президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также отметил большое значение «Радиодозора М-400» для структур МЧС.