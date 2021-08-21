«Любую цель — с первого выстрела»: какими достоинствами обладают российские дистанционные боевые модули

На стартующем 22 августа в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2021» будет представлен усовершенствованный дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник» калибра 12,7 мм. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». Особенность системы в том, что она стабилизирована по горизонтали и по вертикали — и это позволяет военнослужащим вести огонь в движении. «Охотник» отличается высокой огневой эффективностью и может устанавливаться на разные платформы Сухопутных войск и ВМФ. По мнению экспертов, такое оружие подойдёт для поражения пехоты и легкобронированных целей, для уничтожения более крупных объектов в арсенале России есть дистанционные модули с пушками калибра 30 мм и 57 мм.

На VII международном военно-техническом форуме «Армия-2021» будет представлен модернизированный дистанционно управляемый боевой модуль (БМ) «Охотник». Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Разработчик оружия — АО «Научно-производственное объединение «Электромашина» (Челябинск). Предприятие входит в состав «Уралвагонзавода» (УВЗ), который является частью «Ростеха».

«На выставке («Армия-2021». — RT) «Охотник» покажут со специально разработанными для него защитными кожухами», — цитирует пресс-служба госкорпорации заместителя гендиректора по спецтехнике «Электромашины» Ивана Королькова.

Напомним, «Армия-2021» пройдёт в Одинцовском районе Подмосковья в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Первым рабочим днём форума станет ближайшее воскресенье, а церемония торжественного открытия запланирована на 23 августа.

«Высокая эффективность»

БМ «Охотник» представляет собой платформу, которая может использоваться для наблюдения и ведения огня из защищённого места. Модуль может устанавливаться на автомобили, бронетехнику, стационарные платформы, корабли и катера.

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По словам Королькова, на основе первоначального варианта «Охотника», который дебютировал на «Армии» ещё в 2018 году, было создано несколько модификаций модуля «для различных видов сухопутной техники, военно-морского флота и охранных стационарных объектов». Специалист подчеркнул, что каждая версия этого БМ «учитывает характеристики техники, на которой устанавливается».

Как отмечается на сайте «Электромашины», «Охотник» состоит из пулемёта 6П49 «Корд» калибра 12,7 мм, средств наблюдения, прицеливания, стабилизации и управления орудием. Общий боезапас модуля составляет 250 патронов. Стрельба и устранение осечек производятся дистанционно, то есть без риска для военнослужащего.

В «Охотник» интегрирована функция автоматического взвода. Она даёт возможность вести огонь в автоматическом режиме сразу после установки боекомплекта.

Важная особенность модуля заключается в том, что он стабилизирован в двух плоскостях — по горизонтали и по вертикали. Благодаря этому военнослужащие могут вести огонь в движении на скорости до 20—30 км/ч, уверенно поражая движущиеся цели на расстоянии до 1 км.

«В прицел модуля вмонтирован дальномер, все поправки вводятся в пулемёт автоматически. Прицеливание ведётся по двум каналам: тепловизионному (ночью) и телевизионному (днём). В пределах компетенции боевого модуля возможно поражать любую цель с первого выстрела», — говорится в материалах «Электромашины».

Отмечается, что всё снаряжение «Охотника» согласовано с военными. По мнению разработчика, реализованные в БМ решения позволяют добиваться «высокой эффективности и оперативности в бою».

В январе агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» сообщило, что «Охотник» получил новый вариант исполнения пулемёта «Корд». Модернизацию провёл ОАО «Завод имени Дегтярёва» (Ковров, Владимирская область).

Боевой модуль «Охотник» на одной из гусеничных бронемашин ВС РФ

© АО «НПО «Электромашина»

По словам заместителя главного конструктора по системам управления «Электромашины» Сергея Абрамова, усовершенствованное орудие «позволяет значительно улучшить характеристики боевого модуля, повышая конкурентоспособность изделия и ставя его в один ряд с мировыми лидерами».

Как рассказали в УВЗ, ранее «Охотник» успешно прошёл полигонные испытания в Нижнем Тагиле. Они показали существенное повышение кучности и точности стрельбы. Эффективность поражения целей из модернизированного «Корда» выросла на 20—30%.

По словам Абрамова, «Охотник» с обновлённым пулемётом планируется устанавливать на автомобили «Тайфун-К», платформы ВМФ и другую специальную технику.

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В середине августа «Уралвагонзавод» сообщил о завершении квалификационных испытаний усовершенствованного боевого модуля и запуске его серийного производства.

«В этом исполнении стабилизированная дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. Недавно серия из пяти «Охотников» была отгружена на предприятие «Ремдизель» для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К», — говорится на сайте «Ростеха».

Также, по информации госкорпорации, серийные образцы БМ будут монтироваться на опытную машину разработки АО «Уральское КБ транспортного машиностроения» (УКБТМ) и «технику производства ещё нескольких российских предприятий».

«Универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на БМ «Охотник», — отмечают в «Ростехе».

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин отметил, что обновлённый пулемёт в сочетании с современным оборудованием действительно улучшил боевой потенциал «Охотника».

«Пулемёт в этом модуле по-настоящему хороший: боекомплект — 250 патронов, боезапас — до 1 тыс. патронов. Боевой модуль может выполнять самые разные задачи — и, что очень важно, без риска для оператора. К тому же «Охотник», видимо, можно использовать как стационарную огневую точку, то есть стрелок будет находиться на определённом удалении от орудия и управлять им. Если противник подавит её, то военнослужащий не пострадает», — подчеркнул Бутырин.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев похвалил специалистов «Электромашины» за адаптацию модуля под применение на самых разных платформах.

«Его бонусы в том, что этот модуль может быть востребован как на малотоннажных судах, так и на разных видах сухопутной техники. Таким образом, у Минобороны России отпадает необходимость заказывать разные типы БМ. Учитывая универсальность «Охотника», автоматически открываются перспективы его экспортных продаж», — рассуждает эксперт.

Модификация боевого модуля «Охотник» для ВМФ

© АО «НПО «Электромашина»

По мнению Корнева, появление БМ может оказать большое влияние на повышение возможностей робототехнических комплексов (РТК) ВС РФ. По информации «Электромашины», модернизированный «Охотник» может монтироваться и на роботизированные комплексы.

«Это дистанционно управляемое устройство. Соответственно, оно может применяться на любых наземных или морских робототехнических боевых комплексах. Оператор может находиться достаточно далеко, оставаясь в безопасности. А если будет организовано цифровое управление РТК и его вооружением, то мы сможем говорить о серьёзном увеличении их боевого потенциала», — пояснил Корнев.

«Бесконтактные столкновения»

Как полагают эксперты, за последние годы оборонная промышленность РФ добилась существенных успехов в сфере создания новых дистанционно управляемых боевых модулей. В настоящее время, помимо «Охотника», отечественные предприятия предлагают линейку более мощных БМ с орудиями калибра 30 мм и 57 мм.

«Охотник» — достойный продукт конструкторской мысли, но он подходит для уничтожения пехоты, небронированных и легкобронированных целей. Для более защищённой «добычи» требуются модули большего калибра, и они также изготавливаются отечественными предприятиями», — подчеркнул Корнев.

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К примеру, новейший авиадесантируемый бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун-ВДВ» оснащён дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм танковым пулемётом ПКТМ в качестве дополнительного средства поражения.

По данным холдинга «Высокоточные комплексы», темп стрельбы из 2А42 может достигать 550—800 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда составляет 960 м/с.

К достоинствам орудия компания относит высокую дальность прямого выстрела за счёт удлинённого ствола, надёжность функционирования механизмов, рациональное использование боекомплекта благодаря регулированию скорострельности и селективному питанию (наличие отсеков с разными типами снарядов).

«Повышение точности и кучности стрельбы достигается эффективностью дульного тормоза и амортизацией подвижного ствола, которые снижают возмущение установки в момент выстрела в сочетании с невысоким уровнем скорострельности», — говорится в материалах холдинга.

Ещё одним новейшим изделием в сегменте БМ является 57-мм модуль АУ-220М («Байкал»). В декабре прошлого года за создание его морской модификации нижегородский ЦНИИ «Буревестник» получил от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) премию «Золотая идея».

Как отмечается на сайте предприятия, «Байкал» способен вести огонь «с места, с ходу и на плаву во всех условиях боевого применения».

В состав АУ-220М входит пушка калибра 57 мм, с которой спарен 7,62-мм пулемёт. Боекомплект модуля насчитывает 1 тыс. патронов. Изделие получило высокие оценки Минобороны.

«Байкал» в действии: видео испытаний боевого модуля АУ-220М

«Максимальная скорострельность АУ-220М — 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 14,5 км, боекомплект — 80 выстрелов. В боекомплекте — многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды… Модуль имеет возможность вращения на 360 градусов по горизонту», — говорится в материалах военного ведомства.

Дмитрий Корнев считает, что с дальнейшим развитием дистанционно управляемых боевых модулей и РТК будут снижаться риски для военнослужащих.

«Совершенствование дистанционных модулей и автономных разведывательно-ударных машин приближают театр военных действий к бесконтактным боевым столкновениям, когда люди управляют огнём, но уже не рискуют своими жизнями», — резюмировал эксперт.